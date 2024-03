A gyikosság, ami majdnem visszalökte Amerikát a polgárháborúba

Abraham Lincoln meggyilkolása az amerikai történelem egyik legismertebb eseménye, és ugyan nem lett belőle emblematikus rejtély, mint egy évszázaddal később a Kennedy-merényletből – hiszen itt egyértelmű volt az elkövető személye –, teljesen érthető, miért akarnak a merényletről és következményeiről hétrészes sorozatot készíteni százhatvan évvel később.

Amit általában tudni szokás erről, az az, hogy Lincolnt egy színházi páholyban lőtte agyon a merénylő, egy John Wilkes Booth nevű színész. Ahhoz viszont már jobban otthon kell lenni az amerikai történelemben, hogy tisztában legyünk vele, milyen érzékeny időszakban történt a merénylet, és milyen veszélyeket hozott magával. Ezek ismeretében pedig már az is érthető, mi foghatta meg a készítőket a Booth utáni hajszában.

A sorozat James L. Swanson történész Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer című sikerkönyve alapján készült, és a showrunner Monica Beletsky első saját sorozata, ő korábban csak egy-két epizódot írt a Fargóban és A hátrahagyottakban. Az egyik főszereplője természetesen Booth (őt Anthony Boyle játssza, aki egy másik friss Apple TV+ sorozatban, A levegő uraiban is látható), a másik pedig az üldözését vezető hadügyminiszter, Edward Stanton, aki Lincoln bizalmasa és jó barátja is volt egyben. Őt az a Tobias Menzies alakítja, akit korábban A koronában és az Outlanderben ismerhettek meg a nézők (nem beszélve a Trónok harcáról), de míg eddig általában nem feltétlenül pozitív szerepekben láthattuk, itt most ő a sorozat lelke, akinek nemcsak el kell kapnia az elnök gyilkosát, de arra is vigyáznia kell, nehogy újra fellobbanjon a polgárháború szikrája.

Kétségtelen, hogy azoknak, akik nem fúrták bele magukat ebbe az időszakba, vagy nem olvasták Swanson könyvét (és nyilvánvalóan ők vannak többségben), sok újdonsággal szolgál a sorozat. Kezdve azzal, hogy Lincoln meggyilkolása egy nagyobb összeesküvés része volt, hiszen Booth és társai a teljes amerikai vezetést le akarták fejezni, csak a külügyminiszter, William H. Seward túlélte a támadást, az alelnök Andrew Johnson merénylője pedig megfutamodott. Stantonra és embereire várt a feladat, hogy felgöngyölítsék a konspirációt és a mögötte álló kiterjedt hálózatot, mindezt úgy, hogy alig néhány nappal korábban adta meg magát a tönkrevert Dél hadseregének főparancsnoka, Robert E. Lee tábornok az északiaknak. Lincoln már éppen meghirdette az Egyesült Államok újjáépítését, az úgynevezett rekonstrukciót, és politikai érdek fűződött az ellenségeskedés lezárásához.

És ezen a ponton jönnek be a párhuzamok 2024-gyel, amikor egy minden korábbinál megosztottabb Amerika készül az elnökválasztásra, és az egyik elnökjelölt épp most fenyegetőzött vérfürdővel arra az esetre, ha esetleg nem ő nyerne. El is hangzik mindjárt a nyitó részben egy-két nyilvánvalóan áthallásos mondat, de szerencsére ezek nem nyomják agyon a sorozatot, amely megmarad történelminek, és elsősorban Stanton és Booth „párbajára” koncentrál. Illetve nem csak rájuk, hiszen több mellékszálon is elindul a cselekmény, és ez néha meg is akasztja a lendületet. Ezért a „konspirációs thriller” megfogalmazás mindenképpen túlzásnak tűnik, az első két epizódban magukat a merényleteket leszámítva kevés valódi izgalom akad. Ettől még egyáltalán nem érdektelen a Manhunt cselekménye, csak éppen elég lett volna simán történelmi drámának címkézni, mert így kicsit félrevezető.

Menzies és Boyle játéka egyébként is nagy szerepet játszik abban, hogy a sorozat fenntartsa az érdeklődést: utóbbié a hálásabb szerep, hiszen egy végtelenül ellenszenves, fanatikus, frusztrált, rasszista baromként ismerjük meg, azonban lassan kibomlik Booth egyéni nyomorúsága, és fokozatosan megtudhatjuk, hogyan ejtették csapdába a téveszméi és a mellőzöttsége. Az biztos, hogy Anthony Boyle-t nem most látjuk utoljára főszerepben, mint ahogy Menziesnek is kijárt már a reflektorfény, és elég meggyőzően alakítja Stanton szerepét, akinek a saját párttársaival, elsősorban a déliekkel nem titkoltan szimpatizáló Johnsonnal (Glenn Morshower) is meg kell küzdenie, nem beszélve a saját asztmájáról.

Kritika leginkább Lincoln miatt érte a sorozatot, ugyanis az őt alakító Hamish Linklater jó tíz évvel fiatalabb a meggyilkolt elnöknél, és kicsit koridegen, 21. századi lazaság sugárzik az összes mozdulatából, nyoma sincs benne a Steven Spielberg Lincoln című filmjében látott, méltóságteljes és atyai figurának, ahogyan Daniel Day-Lewis ábrázolta. Nem tudni, mennyire tudatosan mentek szembe azzal a Lincolnnal, mindenesetre itt (a főleg flashbackekben látható) elnök valóban egész más karakter.

A Manhunt egyébként is látványosan korunk terméke, alkotói igyekeznek minél több modern csavarral megbolondítani a kosztümös sorozat hagyományos receptjét: lehet, hogy Lincoln ábrázolása is ilyen, de az időben összevissza ugráló elbeszélésmód abszolút ide sorolható, mint ahogy az is, hogy az ügy egyik sokadik mellékszereplőjét kiemelték. Mary Simms (Lovie Simone) valóban a sebesült Booth-t kezelő doktor rabszolgája volt, később pedig tanúskodott is ellene, ám még egy évvel a merénylet előtt megszökött, és így nem is találkozhatott Lincoln gyilkosával sem. Az alkotók amolyan valós személyekből összegyűrt karakterként tolták az előtérbe Simmst, ami abból a szempontból teljesen érthető, hogy reflektálni akartak a feketék és a rabszolgák helyzetére is, de tény, hogy ezen a ponton a történetiség nyilvánvalóan sérül egy kicsit. Az elbeszélt történet fontos, alapvető jelentőségű pontjaihoz azonban tartották magukat a készítők, ez pedig minta lehet a történetiséget a zászlajukra tűző filmeknek és sorozatoknak.

De abban mindenképpen sikeres a Manhunt, hogy ráirányítja a figyelmet erre a tumultuózus és feszült időszakra az amerikai történelemben, amikor hiába zárult le a tényleges háború, még hosszú ideig megmaradt az ellenségeskedés, és minden oldal úgy érezhette, hiányzik a megnyugtató lezárás. A sorozat pedig elég jól van megszerkesztve ahhoz, hogy a történelem iránt ilyen mélységben nem érdeklődő nézőket is elszórakoztassa, remek színészi alakításokkal és az ilyen produkcióktól elvárt vizuális megjelenéssel. Hogy mind a hét részen keresztül képes lesz-e fenntartani ezt a feszültséget, az persze még kérdés, de az eddig felkerült epizódok ismeretében a Manhunt is az Apple TV+ jobban sikerült produkciói közé sorolható.

Manhunt, 7 epizód, 2024, Apple TV+. 24.hu: 8/10