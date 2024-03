Forgács Gábor nagyon rosszul éli meg, hogy felépülése óta kevés munkát kap

Forgács Gábor az elmúlt években kétszer is legyőzte a rákot: több műtéten és kemoterápián is átesett, sőt, még a koronavírust is elkapta a járvány korábbi szakaszában, de mostanra teljesen felépült. A 76 éves színész öröme azonban nem lehet teljes, mert hiába dolgozhat, kevés munkalehetőséget kap.

A most önálló esttel készülő színész kedden a TV2 Mokka vendégeként beszélt erről:

Nagyon rosszul élem meg… Nem arról van szó, hogy én nem akarom csinálni, félreértés ne essék. Arról van szó, hogy nincs mit. Nagyon kevés fellépés van, van, csak nem annyi, mint amennyit én szeretnék. Van szinkronmunka is, de nem annyi, amennyit én szeretnék!

– mondta Forgács Gábor, aki arról is beszélt, hogy az egészségére nincs panasza:

Most már elég régóta nincs kemény időszak, a csodás orvosok segítettek rajtam és én is magamon, mert ez másképp nem megy, csak ha az emberben benne van a terv és bennem megvolt. Mindenkinek ezt ajánlom!

