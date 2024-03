Ryan Gosling tetőtől talpig pinkben, Slash-sel az oldalán csinált óriási bulit

Megtörtént, ami sokaknak vágyálma, Ryan Goslingnak rémálma volt a jelölések nyilvánosságra kerülése óta, és komoly spekulációk tárgyát képezte: előadhatta a gála színpadán az I’m Just Ken című Oscar-jelölt dalt. De nem csak úgy szimplán elénekelte, hanem egy falkányi táncossal még a koreográfiát is előadta, a zenei aláfestést pedig nem más adta, mint Slash, aki kellően szürreálisan mutatott a pink díszletben. Gosling a nézőtérre is lement, megénekeltette America Ferrerát, Greta Gerwiget és Margot Robbie-t is.