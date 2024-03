Nagy meglepetés: Emma Stoné a legjobb női főszereplő díja

Az eddigiekhez hasonlóan most is korábbi jelöltek érkeznek a színpadra: Michelle Yeoh, Jennifer Lawrence, Sally Field, Charlize Theron, és Jessica Lange.

Lawrence szerint Lily Gladstone volt a Megfojtott virágok szíve, nem véletlenül számítottak sokan az ő győzelmére, Emma Stone is nagyon meglepődik, hogy ő kapta a díjat, és többek között Lilynek is ajánlja. Arról mesél, hogy egyik nap pánikba esett, mi lesz, ha esetleg megnyeri a díjat, Yorgos Lanthimos rendező viszont azzal nyugtatta, hogy ne magára gondoljon, hanem a közös sikerre. Családjának is megköszönte a díjat, köztük kislányának, aki épp három nap múlva lesz hároméves.