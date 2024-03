„A kultúra megmentése” címen szerveznek tüntetést az Operához, Ókovács szerint ők is ezen dolgoznak

Tüntetés lesz március 6-án négy órától a Magyar Állami Operaház előtt – írta meg az Index.

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója osztotta meg egy azóta törölt, szarkasztikus Facebook-bejegyzésben, hogy tájékoztatást kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól, melyben felhívták a figyelmét a szerdán délután 4 órától este 10 óráig „A kultúra megmentése” címen tervezett megmozdulásra, amire egy óriási, 5×2,5 méteres felfújható lufi is érkezik majd – még nem tudni, milyen felirattal.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Ókovács Szilveszter azon döntése, hogy Carl Orff Carmina Burana című zeneművét a jövőben két részletben, szünettel kell játszani a büfébevételek növelésének érdekében, sokakban váltott ki nemtetszést: a karmester-rendező Bogányi Tibor távozott az előadásból, de egyet nem értését fejezte ki Miklósa Erika, az előadás egyik szólistája is.

Orffológusok! Önjelölt operaigazgatók! Gasztrofóbok és sosem-esik-le-a-cukrom típusú aszkéták! Ybl Miklóst Megunó Ünők és Gyökerező Kultúrmércék! Okleveles operakerülők és Testszégyenítők!

– írta Ókovács keddi bejegyzésében. „Gyertek, és – habár odabenn akkor Don Giovanni megy (szünettel) – követeljétek Ti is a kultúra megmentését! Remélem, én is szót kapok majd e demokratikus pillanatban, hisz én is ugyanezért küzdök, éspedig a demokrata nem fél.”

Az azóta a főigazgató Facebook-oldalán már nem látható, de az Index által megörökített bejegyzésében Ókovács kifejtette, hogy ők az Operaházban úgy mentik a kultúrát, hogy „minden este a világ legjobb szerzőinek legjobb műveit adják”. A tüntetés helyett inkább beinvitálta a résztvevőket: