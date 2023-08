Meghalt Robbie Robertson, aki egykor Bob Dylant kísérte gitáron, majd Scorsese filmzenéit írta

Nyolcvanéves volt.

Elhunyt Robbie Robertson, a The Band kandai-amerikai együttes gitáros-dalszerzője – írja az MTI a férfi menedzsere, Jared Levine bejelentése nyomán.

A hosszú ideje súlyos betegséggel küzdő kanadai zenész szerdán, alig egy hónappal nyolcvanadik születésnapja után, Los Angeles-i otthonában halt meg.

A The Band tagjai eredetileg a rockabilly-énekes, Ronny Hawkins zenekaraként, The Hawks néven kezdték: a négy kanadaiból és egy amerikaiból álló csapat rövidesen kivált, majd 1965-1967 között az éppen karrierje új korszakába lépő Bob Dylan kísérőzenekaraként turnézott Amerikában.

A zenészek a hatvanas évek végére The Band néven lett világhírűek: az arkansasi Levon Helm dobolt, Robertson gitározott, Garth Hudson és Richard Manuel billentyűs hangszereken játszott, a basszusgitáros pedig Rick Danko volt. Legnagyobb sikereiket az Up on Cripple Creek, a The Weight és a The Night They Drove Old Dixie Down című számaikkal elérő The Band 1978-ban búcsúzott a közönségtől: utolsó koncertjükből a fiatal Martin Scorsese Az utolsó valcer (The Last Waltz) címmel készített filmet.

A zenekar öt évvel később újjáalakult, Robertson azonban nem tartott többé velük: a Rolling Stone magazin a világ száz legnagyobb gitárosát felsoroló listájának épp a közepén, 50. helyen feltűnő férfi sikeres zenei producerré, tanácsadóvá és zeneszerzővé vált, így az elmúlt negyvenöt évben egy sor Scorsese-munka stáblistáján tűnt fel a neve: részt vett a Dühöngő bika (1980), A komédia királya (1983), a Casino (1995), a New York bandái (2002), A tégla (2006), a Viharsziget (2010), A Wall Street farkasa (2013), Az ír (2019), illetve az idei Megfojtott virágok (2023) megszületésében.