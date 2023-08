A színpadi csók miatt lefújt maláj fesztivál jogi elégtételt venne a kitiltott brit zenekaron

Az 1975 frontembere frontembere kritizálta az ország LMBTQ-ellenes törvényét, majd megcsókolta a basszusgitárost.

A Kuala Lumpur-i Good Vibes fesztivál szervezői kártérítést követelnek az 1975-től, miután a brit zenekar botrányt okozott a fellépése során: Matt Healy először szenvedélyes szónoklattal állt ki a Malajziában elnyomott LMBTQ-közösségek mellett, alkoholt fogyasztott a színpadon, majd koncert közben tüntetőleg megcsókolta a zenekar basszusgitárosát, Ross MacDonaldet. Ebből akkora botrány lett, hogy nemcsak az ő fellépésüket szakították meg az esetet követően, de egy minisztériumi direktíva nyomán az egész fesztivált lefújták, az 1975 lemondta indonéziai koncertjeit, Malajzia és Tajvan pedig megtiltotta, hogy a zenekar felléphessen az országban.

A fesztivált szervező Future Sounds of Asia most jogi úton szeretné felelősségre vonatni az 1975-öt az őket ért károkért. Mint mondják, Healy tettei megtépázták a rendezvény reputációját, és szándékosan szembe mentek a megállapodással, amit előzetesen kötöttek velük. A zenekar a Guardian megkeresésére egyelőre nem reagált a hírre. Nem a szervezők az egyetlenek, akik jogi elégtételt vennének a történtekért, maláj zenészek is egy csoportja is pert tervez indítani az 1975 ellen a kárért, ami a fesztivál lefújása miatt érte őket.

A gesztusnak a malaljziai LMBTQ-közösség tagjai sem feltétlenül örültek, többen kritizálták Healy-t tette öncélúságáért és átgondolatlanságáért, ami inkább csak ront a helyzetükön:

Minden külföldi művésznek, aki idejön és képviselni akar minket, értenie kell, hogy miként teheti ezt meg. Ami Nyugaton működik, nem biztos, hogy itt is fog. Többet ártanak, mint használnak

– mondta egyikük. A témáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.