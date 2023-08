„Túl tehetséges és túl fiatal volt ahhoz, hogy itt hagyjon minket” – Angus Cloudra emlékeznek kollégái

Megrendülten állnak alkotótársai a 25 éves Angus Cloud halála előtt, akihez hétfőn riasztották a mentőket, ám már nem tudtak segíteni rajta. A halál okáról egyelőre nem adtak ki hivatalos információkat, ám azt tudni lehet, hogy Cloud drogproblémákkal küzdött, édesapja közelmúltban bekövetkezett halála pedig rendkívül megviselte a fiatal színészt.

Cloudot az Eufória című sorozattal ismerte meg a világ, amelyben egy drogdílert, Fezco O’Neillt alakította. A sorozat hivatalos csatornája és az HBO is külön posztban búcsúzott tőle, amelyben azt írták, „az Eufória- és az HBO-család végtelenül tehetséges és imádott tagja volt.”

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc

— euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023