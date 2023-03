Meghalt Tom Leadon, a Mudcrutch alapítója

Hetvenévesen meghalt Tom Leadon gitáros, aki Tom Pettyvel 1971-ben megalapította a Mudcrutchot. Leadon halálhírét zenésztársa és az egykori Mudcrutch-tag Mike Campbell erősítette meg Instagramon legkedvesebb gitáros testvérének nevezve Leadont, akivel rengeteget tanultak egymástól.

A Rolling Stone szerint a gainesville-i születésű Leadon kiskora óta ismerte Pettyt, akivel a középiskolában Epics néven alapították meg első bandájukat, ezt követte a Mudcrutch 1971-ben Campbellel, Randall Marsh-sal és Jim Lenahannel. Két év után azonban összeveszett zenésztársával, otthagyta a zenekart és Los Angelesbe költözött, hogy testvére, az Eagles-alapító Bernie Landon útját kövesse. Itt több bandában zenélt, többek közt Linda Ronstadt zenekarában és a Silverben is. Az Eagles később feldolgozta Leadon egyik saját szerzeményét, a Hollywood Waltzot, amely szerepel az Eagles első listavezető albumán, a One of These Nightson is.

A zenekari éveket követően Leadon elsősorban gitártanárként tevékenykedett Nashville-ben. 2007-ben Petty kezdeményezésére ismét összeállt a Mudcrutch, Leadon, Marsh, és Campbell mellett Benmont Tench is visszatért. A zenekar Mudcrutch címmel adott ki albumot és turnéztak is az új dalokkal. Második albumukat 2016-ban adták ki. A zenekar végül 2017-ben, Petty halálával szűnt meg.