Októberben érkezik a mozikba Scorsese, De Niro és DiCaprio közös filmje

Kedvenc színészeit fogta munkába az Oscar-díjas rendező.

Október 20-tól látható a mozikban Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro közös filmje, az Oscar-díjas rendező ezúttal egy regényadaptációt készített: David Grann 2017-ben megjelent Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) című könyvét filmesítette meg.

A megtörtént eseményeken alapuló vadnyugati krimi az 1920-as évek Amerikájában játszódik, ahol az Osage törzs tagjait kezdik gyilkolni azt követően, hogy a földjükön olajat találnak. A gyilkosságsorozat az FBI első igazán nagy ügye volt, az akkor még csak 29 éves John Edgar Hoover vezette a nyomozást, aki az FBI legfontosabb vezetője volt 48 éven át.

A Variety úgy tudja, hogy a film világpremier a cannes-i filmfesztiválon lesz, a filmet október 6-án vetítik előszor premier előtti vetítéseken, majd október 20-tól eléri a mozikat is. Mivel Apple-produkcióról van szó, a mozi után a streamingplatformra kerül majd fel, ennek pontos dátuma még nem is ismert.

A Megfojtott virágok már most hatalmas dobásnak ígérkezik főleg azért, mert a rendezőnek a két kedvenc színészét is sikerült megszereznie a projekthez. De Niróval ez a tizenegyedik, DiCaprióval a hetedik közös filmje Scorsesének. Mellettük játszik még a friss Oscar-díjas Brendan Fraser, Jesse Plemons és Lily Gladstone is.