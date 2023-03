Jennifer Lopez gyémántgyűrűs pofonnal sértette fel Jane Fonda szemöldökét

A bocsánatkérés elmaradt.

A filmipart ugyan a tavalyi Oscar-gála óta Will Smith pofonja tartotta lázban, Jane Fonda most mesélt egy jóval korábbi pofonról is, ami benne mély nyomokat hagyott. Ez a bizonyos ütés a 2005-ös, Anyád napja című romkom forgatásán csattant el, ahol Fonda a Jennifer Lopez által alakított főszereplő elviselhetetlen anyósát játszotta. A friss rokonok között gyorsan eszkalálódó feszültség egy olyan jelenetbe torkollt, ahol Fonda és Lopez felpofozzák egymást.

Én lekevertem neki egyet, ő pedig lekevert egyet nekem. Jennifernek volt egy hatalmas gyémántgyűrűje, és az egyik pofonnál ez felsértette a szememet, a szemöldökömet. Sosem kért bocsánatot ezért

– idézte fel Drew Barrymore talk showjában Fonda, aki mostanában ennél komolyabb traumákról is nyíltan beszélt a pályafutásával kapcsolatban: többek között arról, hogy évtizedekig küzdött az anorexiával, és egészen komoly lelki mélypontokra is eljutott emiatt.