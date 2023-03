Michael Jordan megmondta Ben Afflecknek, kinek kell játszania az anyját

Az amerikai South by Southwest fesztiválon bemutatták Ben Affleck legújabb filmjét, az Airt. Az áprilisban már nálunk is látható sportdráma arról szól, hogyan nyerte meg magának a feltörekvő Nike sportcipőmárka Michael Jordant, az NBA legkiválóbb kosárlabdázóját.

A világpremiert követő beszélgétésen Affleck, aki a rendezés mellett játszik is a filmben, elmondta: csak úgy volt hajlandó tető alá hozni a filmet, ha arra Michael Jordan is áldását adja. A Variety beszámolója szerint Jordannak határozott elképzelései voltak a filmet illetően, például javasolta Afflecknek, hogy saját márkájának alelnöke is tűnjön fel a történetben. A legfontosabb viszont az volt neki, ki fogja alakítani az anyját. Affleck így idézte fel kettejük beszélgetését:

– Ez az egész nem sikerülhetett volna édesanyám nélkül.

– Van ötleted, ki játssza őt?

– Csakis Viola Davis lehet az.

Affleck hozzátette, végül sikerült teljesítenie Jordan kérését. Davisről egyébként éppen mostanában írtunk portrécikket: