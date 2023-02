Itt a humorral sem spóroló Fubar első előzetese.

A korábban Terminátorként és kaliforniai kormányzóként is maradandót alkotó Arnold Schwarzenegger egy első hallásra középszerűnek tűnő sorozatban tér vissza a képernyőkre: május 25-én jön ugyanis a Netflixre a Fubar, aminek most az első előzetese is megérkezett.

Az epizódok középpontjában egy apa és lánya áll majd, akik egyszer csak rájönnek, hogy a másik CIA-ügynök, így összefognak, hogy együtt járjanak az előttük tornyosuló ügyek végére: