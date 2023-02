Biliárdgolyóval helyettesítették a kilincset egy budai bérházban

A furcsa helyzetek furcsa megoldásokat szülnek.

Az emberi találékonyság határtalan – bizonyosodik be újra és újra, arra azonban nyilvánvalóan kevesen számítanak, hogy egy századfordulós budai házba lépve kilincs helyett egy biliárdgolyóval találják szembe magukat.

A lágymányosi Kruspér utcában 1909 óta álló, Nagy (Neumann) Sándor tervei szerint született Singer-házban épp ez történt – derült ki Maronics Ferenc a Budapest Szürreál nevű Facebook-csoportban nemrégiben közzétett bejegyzéséből.

A lila négyest úgy sikerült rögzíteni a kapunyitó gomb mellé, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne, ez pedig így van jól, hiszen egy hosszú nap után hazaérve mindenkinek kijár egy mosoly:

A szépen díszített homlokzatú, zöld színű épület száz évvel ezelőtt két ismert férfinak is otthont adott: a Nyugat első nemzedékéhez tartozó költőként, újságíróként, illetve műfordítóként is elsőrangú Somlyó Zoltán (1882-1937) és felesége, Bolgár Margit utóbbi hozományából 1920-ban vettek itt lakást, sőt, fiuk, az azonos pályára lépett, József Attila- és Kossuth-díjas Somlyó György (1920-2006) is ide, a grundok közt az elsők közt megszületett házba született – olvasható a Lechner Tudásközpont vonatkozó Facebook-posztjában.