„Nácirajongó cionistának” nevezte Zelenszkijt egy író, botrány tört ki miatta

Három ukrán szerző is megtagadta részvételét az Adelaide-i Írók Hete rendezvényen, miután egy másik meghívott botrányt szított az ukrán elnökkel kapcsolatos megjegyzéseivel. Katerina Babkina, Oleszja Hromejcsuk és Maria Tumarkin egy olyan panelbeszélgetésben vettek volna részt, amely az orosz megszállás ukrán civilekre gyakorolt hatásairól szólt volna, ám mindhárman lemondták a részvételt. Az ok: a fesztivál meghívottja Susan Abulhawa palesztin-amerikai író is, aki korábban Volodimir Zelenszkijt „nácirajongó cionistának” – „Nazi-promoting Zionist”-nak – nevezte, aki szerinte belerángatta „az egész világot a harmadik világháború poklába”. Abulhawa szerepeltetésének visszavonását múlt héten is követelték, ám a rendezvény ezt visszautasította. Louise Adler, az esemény igazgatója azt nyilatkozta a kérdésben, hogy szerinte fontos a sajátunkkal esetleg ellentétes vélemények szóhoz juttatása is.

Írófesztiválokra azért járunk, hogy gondolatokat osszunk meg egymással, amelyek néha felkavaróak, provokatívak vagy zavaróak lehetnek, de tiszteletteljes, civilizált vitában mégis tárgyalhatók. Így aztán sajnálom, hogy akik így döntöttek, nem lesznek itt, mert a hangjuk hozzájárult volna ehhez

– nyilatkozta Adler. A szóban forgó panelbeszélgetésben a történtek nyomán nem lesz ukrán szereplő. A fesztiválnak mégsem ez fájhat leginkább: a rendezvény egyik szponzora, egy jogászcég felülvizsgálja együttműködését a fesztivállal Abulhawa és egy palesztin költő, Mohammed El-Kurd szerepeltetése miatt, aki korábban „terrorista, népirtó nemzetnek” nevezte Izraelt, mert aggasztják őket a rasszista és antiszemita megjegyzések. Adler szerint nem is ők az egyetlen partnercég, amelyik megvonta támogatását tőlük. Ugyanakkor az igazgató garanciát vállal arra, hogy a fesztiválon nem kaphatnak teret rasszista vagy antiszemita megnyilvánulások, ugyanakkor szerinte Izraelt kritizálni nem egyenlő az antiszemitizmussal és a rasszizmussal.