Keményen beolvasott Tom Cruise-nak Judd Apatow

A drámák és vígjátékok egész sorát jegyző Judd Apatow az Amerikai Rendezők Céhe, a DGA gáláján a színpadra lépve tett erős kijelentéseket Tom Cruise-ról, amiket a címzett minden bizonnyal nem tett zsebre – írta meg a Variety.

Apatow először a Top Gun: Maverick című filmet a speciális effektek miatt dícsérte, hiszen azok annyira jók voltak, hogy

nem is látszottak Cruise hátsója alatt az egymásra halmozott telefonkönyvek, amik nélkül az nem érte volna el a kezelőszerveket, majd az új Mission Impossible-filmre tért:

motorral hajt egy szakadékba, majd bázisugrik, mi meg azt mondjuk, hogy Tommal minden oké. Nem, nincs vele minden rendben. Valakinek el kéne magyaráznia neki, hogy mi az a CGI. Hatvan éves vagy, nyugodj már le.

A rendező hozzátette:

Minden alkalommal, mikor egy új kaszkadőr-mutatványt hajt végre, olyan, mintha egy Szcientológia-reklámot látnánk. Ez benne van a Dianetikában? Mert a Tórában nincs semmi egy szikláról való leugrásról.

Apatow ezután a családjára, illetve a mentális egészségére tért:

A dolgok, amiktől láthatóan fél, kimerülnek a közös gyereknevelésben, meg az antidepresszánsokban. Én megdupláztam a mai Prozac-adagom, csak ezért. […] Gondoljátok, hogy ha Tom Cruise is szedne antidepresszánsokat, azt mondaná, hogy „Nem ugrom le egy kibaszott szikláról. Gazdag vagyok!”

A Top Gun: Maverick a nézőtéren ülő rendezője, Joseph Kosinski nem szórakozott túl jól mindezen, a lelkesedése hiányát pedig a DGA vezetői is oszthatták, hiszen a színpadon álló filmes a beszéde elején a nemi egyenlőtlenségekre is felhívta a figyelmet:

az emberek idén kiadtak azon, hogy a legjobb rendező díjára jelölt öt ember férfi, ez azonban nem igaz – az egyikük két férfi

, utalva a Minden, mindenhol, mindenkor mögött álló párosra, Daniel Kwanra és Daniel Scheinertre.

A nagy monológba némi önkritika is befért: a tavalyi évben bemutatott Netflix-filmje, A Buborék befért ugyan a legnézettebb tíz közé, a teljesen átlagos használati tárgyakat és eszközöket minél pontosabban lemásoló cukrászok versengését bemutató műsor, az Is It Cake? azonban az előtte lévő pozíciót foglalta el – Apatow tudja is, miért:

az valóban jobb volt, mint az ő munkája.