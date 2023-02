Nyolcvannégy éves korában meghalt Stella Stevens színésznő, jelentette be az elhunyt családja. Elmondták azt is, hogy a színésznő jó ideje Alzheimer-kóros, hospice-ellátást kap.

Stevens színésznőként többek között Elvis Presley és Jerry Lewis oldalán is látható volt, 1959-ben Golden Globe-ot is nyert a Say One for Me című filmben nyújtott alakításáért. Nálunk legtöbben alighanem A Poszeidon katasztrófa című akciófilmben látták, a film ugyanis az 1972-es év legnagyobb kasszasikere volt. Stevens emellett tévében is szerepelt, feltűnt például a Magnumban és a Gyilkos sorokban. Modellkarrierje is jelentős, többször szerepelt a Playboyban, 1960 januárjában ő volt a hónap playmate-je.