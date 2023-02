Porig alázta a South Park Harry herceget és Meghan Markle-t

Valószínűleg senkinek nem voltak illúziói arról, hogy majd pont a South Park készítői bánnak velük kesztyűs kézzel.

Egy egész epizódot szenteltek a South Park készítői arra, hogy földbe döngöljék Harry herceget és feleségét, Meghan Markle-t. A sorozat 26. évadának második része a beszédes The Worldwide Privacy Tour címet kapta, és már az előzetesben is kitalálható volt, kikről fog szólni: “egy buta hercegről és a hülye feleségéről” beszélgetnek Kyle-ék, akik mindenhol ott vannak.

Bár a sorozatban egyszer sem nevesítik a párt, egyértelmű, hogy róluk van szó annak ellenére, hogy itt a kanadai hercegi pár válik ki a királyi családból azért, hogy magánéletüket védjék. A történettel körbe is turnézzák a világot, transzparensekkel adják mindenki tudtára, hogy szeretnének privát életet élni. A herceg egy talkshow-ba is ellátogat, ahol a Waaaagh című könyvét promózza, majd sértődötten kivonul a transzparenst lobogtatva, miután a műsorvezető szerint az „Instagram-mániás ribanc felesége nem is akar valójában hétköznapi életet élni.”

A pár ezután South Parkba költözik, ahol a sorozat szereplőit zavarják többek közt azzal, hogy Kyle háza előtt elállják a helyet a magángépükkel, ráadásul a herceg mindenkire rá akarja tukmálni a memoárját.