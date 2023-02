LEGO-készletet csináltak a BTS-ből

Saját LEGO-kollekciót kap a K-pop egyik legnépszerűbb zenekara, a BTS. Nemcsak a zenei formáció hét tagának bábuját lehet megvenni, hanem a zenekar Dymanite című dalában látott világát is meg lehet építeni. A játék értékesítése csütörtökön kezdődött, a magyar honlap szerint idehaza jelenleg még nem lehet megrendelni a készletet, ám az ára már megvan: 42 990 forintot kell kifizetnie annak, aki összekötné a K-pop és a legózás iránti szenvedélyét.

Bár vélhetően a zenekar tagjai nagy megtiszteltetésnek veszik a közös projektet, jelenleg egészen más területre összpontosítják a figyelmüket: a kötelező katonai szolgálat miatt 2025-ig nem zenélnek. A BTS énekese, Jin nemrég a hadseregből posztolt.

Who’s ready for a brick-built megahit? 🕺

It’s time to get creative with the LEGO Ideas BTS Dynamite Set!https://t.co/eWVxZhPg3n pic.twitter.com/hwVel3EkLo

— LEGO (@LEGO_Group) February 16, 2023