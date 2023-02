Egy utolsó nagy csörtére indul Star-Lord, Drax, Groot, Mordály, Nebula és Mantis, mi több, a csapatba még Gamora is visszatér a halálból. Útjuk során bizarrabbnál bizarrabb helyszíneken harcolnak a galaxis békéjéért, és közben egy régi ismerőssel is sor kerül a rég várt leszámolásra. Lesznek szenvedésre kárhoztatott állatok és fira lények, és szokás szerint lesz sok poén, zene és „I am Groot” is. A galaxis őrzői volume 3. új előzetesét a Super Bowl hozta el, mutatjuk: