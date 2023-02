Alec Baldwin ellen újabb per indul, ezúttal az általa lelőtt operatőr szüleitől

Gondatlanság és tettlegesség a vád abban a perben, melyet Alec Baldwin ellen indítottak Halyna Hutchins, a Rust című western forgatásán történt balesetben Baldwin által lelőtt operatőr szülei és testvére. Gloria Allred ügyvéd sajtótájékoztatón beszélt az operatőr családja által a Los Angeles-i bíróságon indítványozott perről, amely egyébként nemcsak Baldwin ellen szól: a fegyvermester Hannah Gutierrez-Reed, az első rendezőasszisztens David Halls, a film producerei és mások is szerepelnek a perben.

A mostani beadvány új, azaz nem összetévesztendő azzal, amely tavaly októberben zárult le: abban Hutchins férje és gyereke kapott kártérítést, a mostani perben azonban Hutchins még Ukrajnában élő családtagjai, anyja, apja és testvére keresi a felelősöket és a megegyezést.

Emellett ugyanez az ügyvéd képviseli egy másik per másik felperesét, a Rust forgatókönyv-felügyelőjét, Maime Mitchellt, aki tavaly novemberben szintén gondatlanságért perelte be Baldwint és másokat a film forgatásán történtek miatt. Erre reagálva Alec Baldwin is pert indított, többek között a film fegyvermestere ellen, minthogy állítása szerint tőle kapta a színész a fegyvert, amely megölte Halyna Hutchinst.

Emellett folyamatban még egy ügy Baldwin ellen, idén januárban ugyanis a Santa Fe-i kerületi ügyész, Mary Carmack-Altwies perelte be Baldwint, éspedig gondatlanságból elkövetett emberölésért.