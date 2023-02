A dugóban ragadt, de így is Beyoncé volt a Grammy-gála főszereplője

Harry Styles kapta az év albuma elismerést a vasárnapi Los Angeles-i Grammy-gálán, amelyen viszont Beyoncé rekordot döntött: megnyerte 32. díját. Bár az év albuma most sem az övé lett, a gálát Beyoncé dominálta: az énekesnő négy kategóriában győzött, ezzel Grammy-díjainak száma 32-re nőtt, ezzel több mint negyedszázados rekordot döntött meg, és immár egyedül ül a Grammy képzeletbeli trónján.

Beyoncé a magyar származású karmester, Solti György eddigi csúcsát döntötte meg. Solti összesen 31 Grammy-díjas lemezfelvételen működött közre, az utolsót halála évében, 1997-ben kapta a legjobb operafelvétel kategóriában, A nürnbergi mesterdalnokokért.

Az idei győztesek közül többen mondtak köszönetet Beyoncé-nak, hangsúlyozva, milyen nagy hatást gyakorolt rájuk. Az előadót férje, a rapper Jay-Z is köszöntötte a színpadon.

Beyoncé egyébként a nagy közlekedési dugó miatt elkésett a Los Angeles-i Crypto.com Arenában megtartott ceremóniáról, és mire megjelent, már három díj az övé volt.

Ő kapta a legjobb R&B-dal (Cuff It), a legjobb dance- és elektronikus zenei felvétel (Break My Soul), a legjobb hagyományos R&B előadás (Plastic Off the Sofa), valamint negyedikként a legjobb dance-elektronikus album (Renaissance) kategória Grammy-jét.

Beyoncé accepts her 32nd #Grammy as she breaks the record for the most wins of all time. https://t.co/2B9c9dS1WD pic.twitter.com/5yfLlJXSv2 — Variety (@Variety) February 6, 2023

Az idei, 65. Grammy-díjátadó a tavalyi Las Vegas-i ceremónia után visszatért Los Angelesbe, és Beyoncé mellett Harry Styles is fontos szereplője volt: övé lett az év albuma a Harry’ House című lemezért, és a legjobb pop vokálalbumok és a legjobb hangmérnöki munkáért járó nem-klasszikus albumok között is győzött.

Az év felvételéért járó elismerést Lizzo vihette haza az About Damn Time-ért; az előadó köszönőbeszédében Prince-nek ajánlotta díját. A dzsesszénekes Samara Joy lett a legjobb új előadó, olyan neveket maga mögé utasítva, mint a Wet Leg, Anitta és a Maneskin. Samara Joy a legjobb dzsessz vokál album kategóriát is behúzta.

A legjobb popduó előadásnak Sam Smith és Kim Petras párosát választották az Unholy című dalért, a legjobb rockalbum díját Ozzy Osbourne kapta a Patient Number 9 című lemezért és övé lett a legjobb metál teljesítményért járó elismerés is. Michael Bublé a legjobb hagyományos vokális pop albumért kapott elismerést Higher című anyagával.

A veterán énekes-dalszerző, Bonnie Raitt nyerte az év dala elismerést a Just Like That című számért, megelőzve mások mellett Adele-t, Taylor Swiftet és Beyoncét is. Dala – mint az előadó a gálán kiemelte – a szervadományozásról szól. Raitt két másik Grammy-t is hazavihetett (legjobb amerikai előadás, legjobb amerikai gyökerű dal). A színész Viola Davis immár magának mondhatja az EGOT-ot, vagyis az Emmy-, az Oscar- és a Tony-díj után Grammy-t is nyert; utóbbit most Finding Me című hangoskönyvével.

A gálán egy negyedórás műsorral adóztak a hiphop 50. születésnapjának. Az előadás során színpadra lépett Grandmaster Flash, a Run DMC, Chuck D, Flavor Flav, Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes, Nelly és LL Cool J is. A műfaj idei legfőbb díjazottja az immár hatszoros nyertes Kendrick Lamar volt, aki a legjobb rap előadás (The Heart Part 5) és a legjobb rap album (Mr. Morales & The Big Steppers) kategóriát is behúzta.

A ceremónián több tavaly elhunyt sztár, így Loretta Lynn, a rapper Takeoff és a Fleetwood Mac zenésze, Christine McVie emléke előtt adóztak. Lynn Coal Miner’s Daughter című dalát Kacey Musgraves adta elő, a Migos hiphop-csapat volt tagját, Takeoff-ot Quavo és a Maverick City Music idézte meg, McVie-ra pedig Sheryl Crow, Mick Fleetwood és Bonnie Raitt emlékezett közösen a Songbirddel. A Grammy-díjátadó házigazdája idén is Trevor Noah volt, írja az MTI.