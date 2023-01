Nemsokára elindulhat a városligeti Új Nemzeti Galéria építése

Karácsony előtt röviddel egy újabb tervcsomag indult el az építési engedély felé.

A 2012 óta folyó Liget-projekt nyomán a világ első közparkja, a Városliget területén az elmúlt évben a Magyar Zene Háza, illetve az új Néprajzi Múzeum kapui is megnyíltak, vannak azonban a tervnek olyan részei, amik nem valósultak meg: a megfeneklett Biodóm mellett az Új Nemzeti Galéria sorsáról sem lehetett tudni semmit – egészen mostanáig.

A hatósági építési engedélyezési rendszerben

röviddel karácsony előtt, december 20-án elindult ugyanis egy tervcsomag,

ami a Budavári Palotából rég elköltöztetni vágyott, a jövőben a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria egyesített modern kori kollekcióját együtt bemutató intézmény új otthonának rajzait rejti.

A december 16-án véglegesített lapokon egy három pinceszinttel rendelkező, négyemeletes épület látszik: a Pritzker-díjas japán SANAA és a Bánáti + Hartvig Építész Iroda kettőse által 2015 telén elnyert megbízás eredményéről korábban már számos látványtervet közöltek, véglegesnek szánt tervdokumentáció azonban jó eséllyel éveken át nem készült.

Ha a Kormányhivatal nem talál kivetnivalót a részben publikusan is elérhető, anonimizált – a tervezők nevét nem mutató – tervekben, akkor az idei évben akár meg is kezdődhetnek a Petőfi Csarnok helyén tervezett építési munkálatok.

Kérdés persze, hogy a most engedélyért futó csomag a végleges rajzokat foglalja-e magában, hiszen az építési rendszer szerint különböző verziók korábban már több alkalommal is zöld utat kaptak:

a 2018 májusi első engedélyt előbb egy 2019 márciusi második, majd a koronavírus-járvány második hullámának közepén, 2020 novemberében egy harmadik sikeres próbálkozás követte,

a tavalyi évben azonban újra korrekciókra volt szükség, így

a rajzok 2022 júliusában negyedszerre is eljutottak a döntéshozók elé, ahol ismét pozitívan bírálták el őket.

A rajzokról néhány eddig nem ismert részlet is kiderül: eszerint a tetőtéri teraszokkal, illetve szárazságtűrő, kevés karbantartást igénylő növényekkel telepíthető extenzív zöldtetővel rendelkező, a Zichy Mihály út felőli oldalán egy 188 férőhelyes kerékpártárolóval is kiegészített épület

a terepszint felett 13 438, az alatt 11 909 négyzetmétert foglal majd el,

bejárható terei összesen 53 103 m²-t tesznek majd ki,

legmagasabb pontján 31,29 méterrel fog a járókelők fölé magasodni.

Az üveg mellett süttői mészkő, finombeton, illetve látszóbeton felületek által dominált múzeumépület megszületését ellenző szakemberek, így táj- és városépítészek szava az elmúlt években egyre erősebbé vált, a 2019-es főpolgármester-választáson győztes Karácsony Gergely programjának pedig fontos részét képezte a Városliget ügye, hiszen kijelentette:

A nyilvánosság előtt újratárgyaljuk a Liget-projektet, a Városligetet közparkként újítjuk meg, a múzeumi épületeknek pedig máshol keresünk új helyet.

Az ígéretről rövidesen egyértelművé vált, hogy nem tartható, hiszen annak ellenére, hogy az elsőként lapunkhoz eljuttatott javaslatcsomagban fontos gondolatok voltak, a két fél nem tudott együttműködni.

Baán László 2020 februárjában a Népszavának még így fogalmazott:

Mivel a Főváros nem támogatja, mi nem építkezünk. De a kormány nem azt mondta, hogy leteszünk erről a tervről, hogy nem reméljük azt, vagy nem tudunk elképzelni olyan jövőt, hogy ne valósulhatna meg,

rövidesen azonban folytatódott a Galéria tervezése, sőt, annak 2017-ben még 26 milliárdosra becsült költségei 72 milliárdra nőttek.

A SANAA és a Bánáti + Hartvig a 2,8275 (eredetileg 2,65) milliárdos tervezési szerződés értelmében újabb és újabb verziókat (ld. fenn) készített, majd indított el az építési engedély felé, a kormány a projekt melletti elköteleződése azonban egészen a 2022-es országgyűlési választásokon aratott újabb győzelemig nem vált mindenki számára nyilvánvalóvá.

Orbán Viktor miniszterelnök az új Néprajzi Múzeum ünnepélyes átadóján az újabb kétharmados győzelmet biztatásként értékelte, hiszen kijelentette:

Még, még, még, Európa legnagyobb kulturális beruházásának teljesen el kell készülnie. Úgy érzem, megkaptuk a felhatalmazást a teljes program megvalósítására.

Szavaihoz később a munkák miniszteri biztosa, Baán László is csatlakozott, aki szerint már csak annyi van hátra, hogy

kiírják a megfelelő közbeszerzéseket, az építkezés pedig 2023-ban el is indulhat.

Karácsony Gergely ezt az ügyet még a Fidesz sikere ellenére sem vette lezártnak, hiszen a VálaszOnline-nak adott interjújában kiemelte:

politikailag van mozgástere, így a viták nem értek véget, azon pedig meglepődne, ha az elkövetkezendő két évben a kormánynak lenne elég pénze az építkezéshez.

A pénzügyi aggályt júliusban kissé talán már Baán is osztotta, aki arról beszélt, hogy a négy év alatt bekövetkezett több mint 50%-os építőipari infláció miatt folyamatosan emelkedtek az addigra már 250 milliárdba kerülő Liget-projekt költségei.

Aláírásgyűjtéssel a múzeumért „Már több, mint félszázezren támogatják a Liget Budapest Projekt megmentéséértindított petíciót, egyben az Új Nemzeti Galéria városligeti megépülését is”– olvasható az Épüljön meg a Galéria nevű oldal fejlécében, ahol ma is aláírással lehet támogatni a terveket, sőt, számos kitűnő művész, illetve szakember támogató gondolatai is olvashatók. Az első látásra polgári kezdeményezésnek látszó gyűjtés honlapját a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. jegyezte be.

A 2012-es induláskor még mindössze 50-60 milliárdos befektetésnek tűnő munkáktól néhány nappal később 14,229 milliárd forintot vontak el, majd a kormány az összes, még nem megkezdett beruházást leállította.

Ez meglepő módon nem jelentette azt, hogy Baán részben nem a fővárost látta volna a késlekedés legfőbb okának:

Már elkészülhetett volna az Új Nemzeti Galéria és a Biodóm is, ha a fővárost nem csak a politikai nyerészkedés érdekelte volna a városligeti fejlesztések kapcsán

– nyilatkozta decemberben a Metropolnak, majd egy új céldátumot is megjelölt:

eszerint az épület átadását 2027-2028-ra tervezik.

Vidékre megy a Galéria? 2022 novemberében a Népszava arról írt, hogy információik szerint Lázár János a már évek óta csiszolódó tervek szerint magyar építészek elképzelései alapján valósítaná meg a Nemzeti Galériát, ezt a hírt pedig az építési minisztérium is megerősítette. Rövidesen persze kiderült, hogy a miniszter nem úgy gondolta.

A kitűzött cél első hallásra csak egy közepesen optimista találgatásnak tűnik, főleg annak fényében, hogy a koronavírus-járvány okozta szünetet követően már a második tervcsomagot indították el az engedély felé tartó úton, a kormány pedig rövidesen dönthet a természetesen kiemelt beruházássá tett Nemzeti Galériának juttatandó esetleges pluszforrásokról.

Kérdéseinket a Városliget Zrt-nek is eljuttattuk, esetleges válaszukkal cikkünket is frissítjük majd, vagy új hírben számolunk be a fejleményekről.