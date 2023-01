Törölték a Pantera koncertjeit a frontember náci karlendítése miatt

Az újjáalakuló Pantera közelgő turnéjának három németországi illetve ausztriai koncertjét a héten lemondták, egy 2016-os incidens miatt, amikor a frontember Phil Anselmo náci karlendítés mellett azt kiabálta egy koncerten, hogy „white power!“, azaz hatalmat a fehéreknek!

A texasi metal zenekar több mint húsz éve nem turnézott, de a héten előbb a németországi Rock am Ring és Rock im Park fesztiválok mondták le a zenekar idei évre meghirdetett koncertjét, majd most a Pantera május 31-i, bécsi koncertjét is törölték. A Rock am Ringhez és a Rock im Parkhoz hasonlóan az osztrák koncert szervezője sem indokolta meg egyértelműen a lemondást, és csak annyit írt, hogy a jegytulajdonosok számára visszatérítést biztosítanak.

A Blabbermouth cikke szerint a zenekar németországi fellépéseivel kapcsolatos ellenérzések legalábbis részben a német Zöldek pártjától érkeztek; egy nemrégiben tartott nürnbergi városi tanácsülésen a párt szóvivője kritizálta Anselmót az ismételt náci jelszavak és ideológia használata miatt. Anselmót leginkább egy 2016-os ügy miatt támadják, mivel az énekes egy koncertet náci karlendítéssel és „white power“ kiáltással fejezett be. Miután az incidensről készült videó a YouTube-on elterjedt, Anselmo először azt állította, hogy ő csak viccelődött az eseményen a fellépőknek felszolgált fehérborral, és ezt mondta az őt bírálóknak: „Néhányotoknak vastagabb bőrt kéne növesszetek”. Később teljes bocsánatkérést tett közzé, mondván, hogy „bárki, aki ismer engem és az igazi természetemet, tudja, hogy nem hiszek semmi ilyesmiben”. Csakhogy ez már nem az első hasonló eset volt, és mint a Guardian cikke rámutat, Anselmót évtizedek óta vádolják rasszizmussal.