Kukázták Madonna életrajzi filmjét

Egyelőre mégsem készül el a Madonnáról szóló életrajzi film, tudta meg a Variety. A projektet a Universal Pictures gondozta, Madonna maga rendezte volna, és az Ozarkból, valamint az Inventing Annából ismert Julia Garner játszotta volna a főszerepet, de a film előkészítését leállították.

Sam Madonna, sem Garner, sem a Universal képviselői nem kommentálták a hírt, ugyanakkor a spekulációk szerint a döntés azzal függhet össze, hogy az énekesnő nemrég jelentette be, hogy világkörüli turnéra indul, a mellett pedig nem férne bele egy ekkora film előkészítése. Madonnához közeli források ugyanakkor a lapnak arról beszéltek: Madonna továbbra is biztos benne, hogy egy nap elkészíti az életéről szóló filmet.

A Madonna-biopicet még 2020-ban jelentették be, de a fejlesztés elhúzódott, és 2022 végén még javában tartott. Madonna maga írta forgatókönyvet, pontosabban forgatókönyveket, ugyanis két verzión is dolgozott párhuzamosan. Egy korábbi verzión a Juno Oscar-díjas forgatókönyvírójával, Diablo Codyval dolgozott, egy másikon Erin Cressida Wilsonnal (A titkárnő, A lány a vonaton), tavaly júniusban pedig bejelentették, hogy az egyhetes énekes-táncos szereposztó tábor végén – melyen részt vett Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young és Bebe Rexha is – megtalálták a főszereplőt is Julia Garner személyében. A produceri munkákat Amy Pascal, Sara Zambreno és Madonna menedzsere, Guy Oseary végezték volna, Pascal bábáskodott anno Madonna 1992-es filmje, a Micsoda csapat!(A League of Their Own) körül is. Madonnának ez lett volna a harmadik rendezése a Mocsok és bölcsesség (2008) és a W.E. (2011) után.