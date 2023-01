Újabb klipet adott ki a tavaly visszatért Kispál és a Borz

A Mocsár kisfilmjét egy fiatal filmes rendezte.

A Rózsaszín után most a Mocsár című dalához is klipet adott ki az idén kizárólag a Budapest Parkban színpadra álló Kispál és a Borz, miközben teljes erővel dolgoznak a tavasszal kiadni vágyott tizenegyedik nagylemezükön – írja a HVG, ami elsőként mutatta be a kész kisfilmet.

A Táncművészeti Egyetemen előbb táncosnak készülő, majd 2020-ban, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, dokumentumfilm-rendező művészként 2020-ban diplomát szerző Mazzag Izabella korábban számos magyar zenésznek (Krúbi, Beton.Hofi, Esti Kornél) készített videót, illetve a borderline személyiségzavarról – amivel egyetemi évei alatt őt magát is diagnosztizálták – készítette el a Falkám című dokumentumfilmjét, mielőtt a Kispál és a Borz tagai hozzá fordultak volna.

A zenekar és a rendező közti kapcsolatról Lovasi András így mesélt:

Nagyon kíváncsiak voltunk, hogyan nyúl egy tehetséges fiatal rendező ennek az újra aktív, de azért mégiscsak meglehetősen idős zenekarnak az egyik új dalához, szóval a klip egy kis túlzással felfogható generációs kísérletként is. A dal elvontabb hangulata is passzolt Izához, aki egy tök jó ötletet gyúrt sejtelmes történetté. És habár voltak vitáink a klip készítése során, azt gondolom, hogy mindannyian sokat tanultunk a „másik generáció″ érveiből, elképzeléseiből.

Mazzag a lapnak hozzátette: