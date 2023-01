Meghalt a Screaming Trees basszusgitárosa, Van Conner

Hosszú betegség után 55 éves korában meghalt Van Conner amerikai basszusgitáros, dalszerző, a Screaming Trees alapítótagja. Halálhírét testvére és zenésztársa jelentette be Facebook-oldalán. Gary Lee Conner január elején tájékoztatta szintén közösségi oldalán a rajongókat arról, hogy testvére beteg, 2021 óta folyamatosan többféle egészségügyi problémával küzd, január elején májfertőzéssel került kórházba. Végül tüdőgyulladásba halt bele.

A Screaming Treest 1984-ben alapította Mark Lanegan énekes, a két Conner-testvér és Mark Pickerel dobos a Washington állambeli Ellensburgben. A grunge úttörőinek számítottak, abban a hullámban bukkantak fel, mint a Melvins, Mudhoney vagy a Soundgarden – az utóbbi frontembere, Chris Cornell is segédkezett egyik albumukban producerként. A zenekar 2000-ben oszlott fel az albumfelvételek körüli nehézségekre hivatkozva, végül 2011-ben adták ki az akkor elkaszált lemezt, a Last Words: The Final Recordingst. A zenekar márik alapítója, Lanegan tavaly halt meg.