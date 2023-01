A német Nyugaton a helyzet változatlan-adaptáció tarolhatja le a brit Oscart

Tizennégy jelölést kapott, ezzel holtversenyben a legtöbb jelöléssel bíró, nem angolnyelvű film a BAFTA-n.

Csütörtökön hozta nyilvánosságra a Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) az idei díjjelöltjeit: a Nyugaton a helyzet változatlan 14 jelöléssel vezeti a listát. A sziget szellemei és a Mindenki, mindenhol, mindenkor 10-10 jelölést kapott, az Elvis kilencet, a Tár pedig ötöt gyűjtött – írja az MTI.

A BAFTA-díjkategóriáiban összesen 45 filmet jelöltek valamely díjra. A jelölések számát vezeti a Nyugaton a helyzet változatlan Erich Maria Remarque 1928-ban megjelent klasszikus regényének új filmadaptációja, a Guardian szerint beérte Ang Lee Tigris és sárkánya rekordját, amely a legtöbb jelölést begyűjtő, nem angolnyelvű film volt eddig a BAFTA-n. A BBC cikke hozzáteszi, utoljára A király beszéde című film kapott ennyi BAFTA-jelölést 2011-ben. Az abszolút rekordertől sem maradt le sokkal: az 1981-ben bemutatott Gandhi a csúcstartó 16 jelöléssel. A jelöltek listáját két színész, Hayley Atwell és Toheeb Jimoh jelentette be a BAFTA londoni székhelyén megrendezett eseményen, amelyet élőben streameltek is a filmakadémia YouTube-csatornáján. A legjobb film kategóriában szerepel a Nyugaton a helyzet változatlan mellett A sziget szellemei, az Elvis, a Mindenki, mindenhol, mindenkor és a Tár. A legkiemelkedőbb brit alkotások mezőnyébe a Volt egyszer egy nyár, A sziget szellemei, a Brian and Charles, A fény birodalma, a Minden jót, Leo Grande, a Living, a Matilda – A musical, az Ecc, pecc, ki lehetsz?, a The Swimmers és A csoda jutott be.

A legjobb debütáló brit író, rendező vagy producer-kategóriában Charlotte Wells, a Volt egyszer egy nyár forgatókönyvíró-rendezője, Georgia Oakley, a Blue Jean forgatókönyvíró-rendezője, Marie Lidén, az Electric Malady rendezője, Katy Brand, a Minden jót, Leo Grande írója és a Rebellion rendezője, Maia Kenworthy lett díjjelölt.

A legjobb színésznő díjára Cate Blanchett (Tár), Michelle Yeoh (Mindenki, mindenhol, mindenkor), Viola Davis (The Woman King – A harcos), Danielle Deadwyler (Till – Igazságot a fiamnak), Ana De Armas (Szöszi) és Emma Thompson (Minden jót, Leo Grande) esélyes. A színészek közül az Elvis főszerepéért Austin Butler, A bálnáért Brendan Fraser, A sziget szelleméért Colin Farrell kapott jelölést, és esélyes a díjra Bill Nighy (Living), valamint Daryl McCormack (Minden jót, Leo Grande) és Paul Mescal (Volt egyszer egy nyár) is. A nem angol nyelvű filmek kategóriájában a Nyugaton a helyzet változatlan, az Argentina, 1985, a Fűző, A titokzatos nő és A csendes lány kapott jelölést.

Az animációs filmek közül Guillermo del Toro Pinokkiója, a Marcell the Shell with Soes On, a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság és a Pirula panda esélyes a díjra. Rendezői díjat kaphat a brit filmakadémiától Edward Berger (Nyugaton a helyzet változatlan), Martin McDonagh (A sziget szellemei), Park Chan-Wook (A titokzatos nő), Todd Field (Tár), Daniel Kwan és Daniel Scheinert (Mindenki, mindenhol, mindenkor), valamint Gina Prince-Bythewood (The Woman King – A harcos). A BAFTA-díjátadó gáláját február 19-én rendezik meg a Royal Festival Hallban. A díj történetében először a ceremónia utolsó négy díjának átadását élőben láthatják a BBC One tévénézői.