Meghalt Owen Roizman, Az ördögűző és az Aranyoskám operatőre

Ötször jelölték Oscarra.

86 éves korában meghalt Owen Roizman, aki számos klasszikussá váló hollywoodi film operatőre volt. Az Amerikai Operatőrök Társasága megerősítette a hírt, de halálának körülményeiről nem árultak el semmilyen részletet – írja a Variety.

A New Yorkban nevelkedett Roizman gyerekként matematikus, vagy baseball játékos szeretett volna lenni. A New York Yankeesnél tinédzserként ki is próbélták, de egy akkoriban elkapott gyerekbénulás korán ellehetetlenítette sportolói karrierjét. Filmes pályáját a 70-es évek elején kezdte meg, második nagyjátékfilmje a stílusteremtő, dokumentarista zsarufilm, Francia kapcsolat volt, amelynek főszereplője Gene Hackman, a rendezője pedig William Friedkin volt. Roizmant egyből Oscarra is jelölték ezért a munkájáért, a későbbiek során még négy jelölést kapott, 2017-ben pedig tiszteletbeli Oscarral ismerték el munkásságát. Friedkinnel közösen készítette a 70-es évek egy másik ikonikus filmjét, Az ördögűzőt is.

Emellett kiváló munkakapcsolata volt Sydney Pollackkal is, akivel öt filmen dolgoztak együtt, többek között A keselyű három napján és az Aranyoskámon. A 90-es években is olyan filmeknek volt az operatőre, mint az Addams Family, vagy Kevin Costner westernje, a Wyatt Earp.