Kommandósok lőtték le a Grammy-díjas hangmérnököt

Csütörtökön egy rajtatütés során meghalt Mark Capps többszörös Grammy-díjas hangmérnök, akit nasheville-i otthonában lőttek le a rendőrök. A rendőrségi szóvivő szerint azért szállt ki a különleges alakulat Cappsékhez, mert a férfi állítólag túszul ejtette, valamint fegyverrel fenyegette feleségét és huszonéves nevelt lányát. A nyilatkozat és egy közzétett videó szerint azután lőtték le az évtizedek óta a szakmában dolgozó, elismert zeneipari szakembert, hogy fegyverrel a kezében az ajtóhoz sétált, és hiába szólították fel, hogy mutassa a kezeit. Ki fogják vizsgálni, hogy a rendőrök helyesen jártak-e el a rajtaütés során.

Clapps elismert nashville-i zenészcsaládból származott, és pályája során olyanokkal dolgozott együtt, mint Neil Diamond, Kenny Rogers vagy Olivia Newton-John. 2011-től kezdve négy egymást követő évben is ő kapta a Grammyt a legjobb polka lemezért, amelyet Jimmy Sturr & His Orchestrával vett fel.

A nashville-i rendőrség a twitterén posztolt képet a helyszínről, illetve feltöltött a youtube-ra egy korhatáros felvételt is a rajtaütésről.

Officers are on the scene of a fatal police shooting at a home on Summit Run Place in Hermitage. A SWAT officer fired on an armed 54 year old man who was wanted on agg assault & agg kidnapping warrants involving his wife & stepdaughter. They fled the home this morning. pic.twitter.com/xAbbmA3mhi

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) January 5, 2023