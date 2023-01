Áll a bál, amiért Céline Dion kimaradt minden idők legjobb énekesei közül

Dion fel sem fért az Aretha Franklin által vezetett kétszázas listára, rajongói kiborultak.

Minden idők legjobb énekeseit rangsorolta a Rolling Stone magazin, a szerkesztőség újságírói által összeállított lista élén Aretha Franklin végzett. A kétszáz legjobb énekest tartalmazó listát újévkor tették közzé, első tíz helyét soul és R&B énekesek uralják: Franklin mögött Whitney Houston lett a második, Sam Cooke a harmadik. A válogatás máris nagy vihart kavart, meglepően sokan nem voltak elégedettek az eredménnyel, pontosabban azzal, hogy ki maradt le róla: Céline Dion rajongói szerint méltatlan, hogy az énekesnő fel sem került a listára.

Az, hogy nem szerepel a listán Céline Dion, minden idők legjobb énektechnikájú előadója olyan árulás, amely túlmegy minden határon

– írta Jamie Lambert producer Twitteren, de nem ő volt az egyetlen, aki a mikroblogon adott hangot nemtetszésének. Az énekesnő rajongói szerint mellőzése „emberiségellenes bűntett”, „a Rolling Stone-nak pedig fel kéne hagynia a zenei újságírással.”

A lap a lista kísérőszövegében arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt bárki végiggörgetné a listát és kommentelni kezdene, legyen tisztában azzal, ez a legnagyobb énekesek listája, nem a legnagyobb hangoké.

A már említett előadókon túl az első tízbe került Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding és Al Green. A rock and roll ikonjai közül Little Richard lett a 11. John Lennon a 12., Freddie Mercury a 14., Bob Dylan a 15., Prince a 16., Elvis Presley a 17., Frank Sinatra pedig a 19. A teljes listát itt lehet böngészni.

A Rolling Stone magazin először 2008-ban publikált hasonló, akkor 100-as listát, akkor ismert zenészek voksai alapján. A mostani listát a szerkesztőség tagjai, a publikáló újságírók állították össze, felölelve a tágabban értelmezett popzene elmúlt száz évét. Így kerülhetett az indiai Lata Mangeshkar Amy Winehouse és Johnny Cash közé a 84. helyre, vagy a salsakirálynő Celia Cruz, aki egészen a 18. helyre kúszott fel. A Rolling Stone listájáról Dion mellett jó néhány ismert név is hiányzik, mások mellett Dionne Warwick, Diana Ross vagy Sting is.

Az 54 éves énekesnő decemberben szomorú bejelentést tett: idegrendszeri eredetű gyógyíthatatlan betegségben szenved, ami miatt a turnéját is felfüggesztette.