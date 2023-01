A közmédia szerint az Aranybulla egy irodalmi klasszikussá vált szerelmi történet

Valójában persze egy királyi okirat, ami a magyar nemesség jogait rögzítette.

Rákay Philip egymilliárdos, a Trónok harcához is hasonlított Aranybulla-sorozatáról a méretes költségvetés ellenére sem mondhatjuk el, hogy jól sikerült, de még azt sem, hogy látványos lett, hiszen az edukációs célzattal készült, fiktív szálat is rejtő epizódok tele vanak hiteltelen párbeszédekkel, rossz színészekkel, még rosszabb jelmezekkel, a látványos eseményekről pedig sokszor csak a narrátor számol be – írtuk erről szóló kritikánkban.

A korábban a L’art pour l’art Társulat rendezőjeként is dolgozó, reklámfilmek és videoklipek tömegét készítő Kriskó László munkájaként született epizódok megszületéséről természetesen a közmédia is számos alkalommal beszámolt – köztük a Sikert aratott az idei év legnagyobb filmes dobása, az Aranybulla című hírben, amit az M1 saját Facebook-oldalán is megosztott:

Az anyag legérdekesebb mondatát az Átrium vette észre – eszerint

Az irodalmi klasszikus ezúttal modernebb köntösben, de korhű, részletgazdag látványvilággal és nagyszerű alakításokkal mutatta be a fordulatos szerelmi történetet.

A kulturális intézmény erről szóló posztjában hozzáfűzte:

Szeretnénk segíteni a tavaly 130 milliárdból fenntartott közmédia szakembereinek, akik az Aranybulla című sorozatot voltak kénytelenek propagálni közösségi oldalukon. A világért sem szeretnénk vitatni az állításban foglalt értékítéletet (bőven megteszik ezt mások másutt), de még ebben a tényekkel nem igazán foglalkozó világban is vannak bizonyos dolgok, amelyek nem vitathatók. • Az „Aranybulla” nem „irodalmi klasszikus”, hanem a II. András magyar király által 1222. április 24-én a székesfehérvári országgyűlésen kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat. • Az „Aranybulla” nem is „szerelmi történet”, hanem a magyar nemesség jogait először rögzítő jogi erejű nyilatkozat. • Az „Aranybulla” sorozat nem irodalmi alapanyagból készített fordulatos szerelmi történet, hanem eredeti forgatókönyv alapján készült, fikciós elemekkel bővített, az események történelmi hátterét és folyamatát bemutatni szándékozó televíziós alkotás. Természetesen lehetnek méltányolható okai, ha az MTVA social media osztályán dolgozók maguk sem hajlandók megtekinteni a művet, amelyet propagálni szándékoznak, de 130 milliárdból talán kitelne olyan szakemberek alkalmazása, akik legalább jártak irodalom- és történelemórára. Bármilyen furcsa, ezt a megjegyzést az alkotók védelmében is tesszük, mert egyáltalán nem mindegy, hogy valaki egy meglévő irodalmi alapanyagot dolgoz fel, vagy egy történelmi helyzet bemutatására törekszik eredeti módon. Örülünk, hogy segíthettünk.

