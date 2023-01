Meghalt Anita Pointer, a Pointer Sisters énekesnője

Hetvennégy éves korában, a rákkal folytatott hosszú harc után szombaton meghalt Anita Pointer, az ő nevét is viselő legendás Pointer Sisters egyik alapító tagja, írja a TMZ. A Pointer Sisters a ’60-as évek végén jött létre, miután az eleinte duóként fellépő két testvérhez, Bonnie és June Porterhez csatlakozott harmadik testvérük, a most elhunyt Anita, valamint kicsivel később a negyedik testvér, Ruth is. Bonnie Pointer 1978-ban elhagyta a kvartettet, így a Pointer Sisters legnagyobb sikereit már trióként, a ’70-es és 80-as években aratta. Leghíresebb slágerük kétségkívül az I’m So Excited című dal volt, de a Jump (For My Love), a Slow Hand, a Fire, a He’s So Shy és a Neutron Dance is maradandó sikert aratott.

A Pointer Sisters 1973 és 1985 között tizenhárom alkalommal szerepelt egy-egy dalával a top 20-ban, három Grammy-díjat és három AMA-t nyert munkássága során, és csillagot is kaptak a Hollywoodi Hírességek Sétányán. Fontos szerepük volt az afroamerikai zenészek elismertségének megalapozásában, a zenészeket is sújtó szegregáció elleni munkában.

Anita Pointer két testvére, June és Bonnie Pointer már korábban elhunyt.