Emlékeznek az Orfeusz és Eurydikére? Most ingyen nézhető

A frissen restaurált, 1985-ös Orfeusz és Eurydiké című operafilmet mutatta be idén a Nemzeti Filmintézet az európai szervezésű A Season of Classics Films kezdeményezés keretében. Gaál István mitikus alkotásának főszerepeiben Eszenyi Enikő és Téry Sándor látható, az alkotás pedig most január elsejéig ingyenesen nézhető online.

Gaál István 1985-ben készült utolsó mozifilmje Orfeuszt nem mitológiai hősként, hanem esendő, küszködő emberként mutatja meg, aki szembesül a halál misztériumával. A rendező ráadásul nem pusztán megfilmesítette Christoph Willibald Gluck operáját, hanem gazdag képi világával és erős szimbólumrendszerével markáns szerzői filmmé avatta azt, operatőre Sára Sándor volt. Így nem meglepő, hogy az Orfeusz és Eurydikét olyan szerzői operafilm-klasszikusok között tartják számon, mint Ingmar Bergman Varázsfuvolája vagy Joseph Losey Don Giovannija.

Az Orfeusz és Eurydiké film az opera tragédiával záruló, 1762-es bécsi változata alapján készült, Gaál Orfeusza pedig Gluck művétől eltérően nem tenor vagy alt, hanem az ógörög mítosznak megfelelően bariton hangon szólalt meg, Miller Lajos énekhangján. Eurydikét Maddalena Bonifaccio, Ámort Kincses Veronika szólaltatja meg, Orfeuszt Téry Sándor, Eurydikét a fiatal Eszenyi Enikő, Ámort Sebestyén Ákos alakítja. Közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel Vásáry Tamás. A film az NFI YouTube-oldalára került fel, és teljes hosszában ingyen nézhető meg egészen január 1-ig, íme:

A filmbemutató az ACE (Association des Cinémathèques Européennes – Európai Filmarchívumok Egyesülete) által szervezett, a Creative Europe által támogatott A Season of Classics Films elnevezésű nemzetközi projekt keretében valósul meg. A nemzetközi projekt célja, hogy elősegítse az európai filmművészet gyöngyszemeinek digitális restaurálását és széleskörű bemutatásukkal felhívja a figyelmet az európai filmarchívumok munkájára. Az NFI – Filmarchívum 2021-ben Kovásznai György animációs kultfilmjét, a Habfürdőt mutatta be a projekt keretében.