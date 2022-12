31 éves korában meghalt Jo Mersa Marley, Bob Marley unokája

Harmincegy éves korában meghalt Joseph „Jo Mersa” Marley reggae zenész, Bob Marley unokája, Stephen Marley fia – jelentette be a zenész ügynöke a Rolling Stone magazinnak. A halál okát nem közölték.

Jo Marley Jamaikán született, tizenegy éves volt, amikor a család átköltözött Miamiba. Zene vette körül, már gyerekként fellépett apjával is, valamint nagybátyja és két nagynénje bandájában, a Ziggy Marley and the Melody Makersben is. Még iskolás volt, amikor már saját zenéket írt, tizennyolc évesen, 2016-ban adta ki első hivatalos dalát, négy ével később pedig bemutatkozó albuma is megjelent. Azért ekkor sem hagyta abba az együttműködéseket apjával sem. Legutóbbi lemeze tavaly jelent meg Eternal címmel. Bár büszke volt híres felmenőire, eltökélt volt abban, hogy saját jogán is elismert zenésszé váljon.