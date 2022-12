Az egész traileripart átalakíthatja az, hogy Ana de Armast kivágták egy filmből

A színésznő a Yesterday előzetesében még feltűnt, a filmből viszont már kivágták. Két dühös rajongó rajongó félrevezető marketing miatt perel, és egyelőre úgy fest, nekik ad igazat a bíró.

Komoly következményei lehetnek annak a pereskedésnek, amely a Yesterday című film előzetese miatt robbant ki. A filmben eredetileg egy kisebb szerepben feltűnt volna Ana de Armas, ám végül kivágták a jeleneteit, az előzetesben viszont benne hagyták. A színésznő két hatalmas és mindenre elszánt rajongója azonban megvezetve érezte magát, így idén januárban beperelte a filmet gyártó Universal stúdiót. Az elsőre komolytalannak tűnő ügy egyre nagyobb hullámokat vet, az egész traileripart megváltoztathatja főleg azért, mert jelen állás szerint az ügyben eljáró bíró a két rajongónak ad igazat.

A Variety szerint Conour Wolfe és Peter Michael Rosza azzal érvelt, hogy az előzetest látva fizettek elő a filmre az Amazon Prime-on, majd csalódottan vették tudomásul, hogy kedvencük nem is szerepel benne. Szerintük a megtévesztő előzetes kimeríti a félrevezető marketing fogalmát, a stúdió átveri a nézőit azzal, hogy Armast megmutatja az előzetesben, ám a filmből kihagyják. A stúdió ezzel szemben az alkotmány első kiegészítésével és a szólásszabadsággal védekezik, illetve azzal, hogy az előzetes valójában egy önálló művészi alkotás, amely a film hangulatából ad ízelítőt, nem kereskedelmi célzattal készült.

Az ügyben eljáró bíró, Stephen Wilson azonban úgy határozott, hogy egy mozielőzetes igenis kereskedelmi célzattal készül, hiszen az a dolga, hogy bevonzza az embereket a moziba, emiatt vonatkozik rá a Kalifornia államban hatályos törvény, amely a félrevezető marketingre és a tisztességtelen versenyre vonatkozik. A Universal ügyvédei erre válaszul azzal érveltek, hogy egyáltalán nem ritka, ha az előzetesben látható jelenetek kimaradnak a filmből, példának a Jurassic Parkot hozták fel. Hozzátették azt is, hogy amennyiben az ítélet precedenst teremt, és reklámanyagnak minősítik az előzeteseket, a nézők simán beperelhetik a stúdiókat azért, mert az előzeteshez képest mást vártak.

Wolfe és Rosza 5 millió dolláros kártérítést követelnek, ám amennyiben a per végén nekik ad igazat a bíró, az anyagiakon túl is nagy jelentőségű döntésről lehet szó. A megtévesztő, gyakran egyenesen hazug előzetesek esetében ugyanis egyre gyakrabban merül fel a kérdés, honnantól számít megtévesztőnek, betehetnek-e olyan képeket egy trailerbe, ami nem is kerül bele a filmbe, reklámnak minősül-e, és amennyiben igen, perelhetnek-e a nézők azért, mert nem azt kapták a filmtől, amit az előzetes alapján várnak.

Armas karakterét egyébként a közönség reakciói miatt vágták ki: a szereplőnek eredetileg a film főszereplője szerenádot adott volna James Corden műsorában. A tesztvetítéseken azonban a közönség nehezményezte, hogy a főhős más nők után fut, miközben a másik főszereplő, Lily James karaktere mellett kéne maradnia, így a rendező, Richard Curtis újravágatta a filmet, és kikerült belőle Armas.