Ötvenöt éves korában meghalt Martin Duffy, a Primal Scream billentyűse – írja a Sky News. A zenész testvére, Steve Duffy a Twitteren azt írta, a billentyűs egy esés következtében szenvedett olyan agyi sérülést, ami végül a halálát okozta.

A terrible shock and we're in bits but we have such love around us. He had a gift with music but even more of one with people. Love you Martin, proud of what you did and all you were. We're with you brother xx #MartinDuffy #RIP pic.twitter.com/iTMBwX9zZb

— Steve Duffy (@SteveDuffy99) December 20, 2022