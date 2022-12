Kálomista Gábor elbukta az Elk*rtuk-pert Hann Endre ellen

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete szerint Kálomista Gábor, az Elk*rtuk című film producere megsértette Hann Imre, a Medián közvélemény-kutató igazgatójának jó hírneve védelméhez fűződő személyiségi jogát, írja a 444. A per valójában nem is elsősorban a filmről, hanem azzal a közleményről szól, amely Miniszterek, bűnözők és tanácsadók – de vajon melyik ellenzéki politikus aktív még ma is? címen jelent meg a filmet gyártó Megafilm oldalán, Hann ugyanis úgy vélte, vele azonosítják a film egyik főszereplőjét, akit szintén Endrének hívnak és közvélemény-kutató.

A Megafilm tehát nem a filmmel, hanem azzal követett el jogsértést, hogy a filmbeli szereplőt a valós személlyel összekötötte. A bíróság szerint a filmforgalmazó a közlemény úgy mutatta be Hannt, mintha a filmbeli karakterhez hasonlóan 2006-ban ő is kutatási adatokat manipulált volna, személyesen is részt vett volna az MSZP-SZDSZ- kormány politikai döntéseinél, kapcsolatot tartott volna Szilvásy György titkosszolgálati miniszterrel, részt vett volna az őszödi beszéd kiszivárogtatásában és a rendőri erőszakról szóló döntésben is. Ezért a bíróság eltiltotta Kálomistát a további jogsértéstől, valamint arra kötelezte, hogy magánlevélben és a Megafilm honlapján is bocsánatot kérjen Hann Endrétől, valamint 1,5 millió forint sérelemdíjjal és 500 ezer forint perköltséggel is megterhelték.

Hann eredetileg a filmbeli megjelenítést is sérelmezte, ám a film kommunikációja volt az utolsó csepp, anélkül ugyanis szerinte a nézők nem feltétlenül kapcsolták volna hozzá a filmbeli szereplőt. Hann jól járt vele, hogy ezt a kiegészítést is belevette a keresetbe, a bíróság ugyanis a művészi szabadságra hivatkozva az egyszerű filmbeli ábrázolásban nem talált kivetnivalót. Az viszont a bíróság szerint már meghaladja a szabad véleménynyilvánítás jogát, hogy hamisan politikai tanácsadóként tüntették fel a közleményben, ráadásul a közlemény elhitette a nézőkkel azt is, hogy a filmben látottak valós események, nem pedig fikció. A bíró kiemelte: Kálomista Gáborék nem ajánlottak fel valóságbizonyítást, vitatták a kijelentések sértő jellegét, de a bíróság súlytalannak találta az érveiket.

A 444 emlékeztet: Hann januárban még peren kívüli egyezséget ajánlott Kálomistának, nyilvános bocsánatkérés és hárommillió forint sérelemdíj ellenében nem indított volna pert. Végül ugyanezért az összegért perelt, és azért a felét ítélte meg neki a bíróság, mert csak a kereset felét találta megalapozottnak.

A mostani ítélet azt is jelenti: ha készül folytatás a filmhez, abban ugyanígy szerepelhet a kérdéses karakter, csak a nyilvános kommunikácikóban nem nevesíthetik.