Összeesett a színpadon a veterán punkzenekar énekese, szívroham gyanújával vitték kórházba

Wattie Buchant, a több mint negyven éve aktív skót punkzenekar, az Exploited frontemberét szombaton (december 10.) kórházba szállították, miután összeesett a színpadon egy kolumbiai koncert közben, írja az NME.

A zenekar a Bogotában rendezett koncertjük vége felé járt, és az Army Life című dalukat adták elő, amikor Buchan elkezdte szorítani a mellkasát és a padlóra zuhant. Segítséget hívtak, és Buchant kórházba szállították, a közönség nagy része pedig a helyszínen maradt, amíg meg nemmtudták, hogy az énekes jól van.

Az STV Newsnak nyilatkozva az Exploited szóvivője elmondta, hogy Buchan feltehetően szívrohamot kapott. A zenekar később saját közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben azt írta, hogy Buchan már jobban érzi magát, és egy bogotai szállodában pihen. Hozzátették, hogy orvosi utasításra a zenekar 2022-es összes hátralévő koncertjét törölték: „Sajnáljuk, de Wattie kimerült, és azt mondta, hogy lemondjuk az összes közelgő koncertet erre az évre.”

Buchan már korábban is kapott szívrohamot a színpadon, 2014 februárjában, amikor a zenekar Lisszabonban lépett fel. Kórházba került, és később négyszeres bypass szívműtéten esett át. Néhány hónappal később a zenekar közölte, hogy a műtét sikeres volt, és új anyagon dolgoznak. Néhány évvel később, 2017-ben Buchan nagyon súlyos szívbetegséggel került kórházba Belgiumban, miközben a zenekar turnén volt. Az 1978-ban alapított The Exploited a brit punk második hullámának egyik legismertebb együttese, és többször játszott Magyarországon is.