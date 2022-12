Már árulják a jegyeket a budapesti Madame Tussauds viaszmúzeumba

2021 júniusában írtuk meg, hogy Budapesten is nyílik egy Madame Tussauds, méghozzá a belvárosi Dorottya utcában, mely a világ első teljesen franchise-rendszerben működő Madame Tussauds-ja is lesz egyben. Akkor még arról volt szó, hogy 2022 elejétől lehet majd látogatni a viaszmúzeumot, ám a nyitás időközben egy évet csúszott, most már 2023 első feléről van szó.

Viszont közleményükből kiderül, hogy már árusítják az elővételes jegyeket, melyeket december 27-ig kedvezményes áron lehet megvásárolni: az egy személyre szóló karácsonyi VIP ajándékutalvány 8 990 forint, a VIP gyermek ajándékutalvány 7 190, míg a családi jegy (2 felnőtt+2gyerek) 24 990 forintba kerül, és online vásárolható meg. A hivatalos jegyértékesítés és időpontfoglalás 2023. február 17-én indul majd.

A Madame Tussauds Budapest ötven magyar és nemzetközi vonatkozású viaszfigurát mutat majd be, de hogy kiket láthatnak az érdeklődők a múzeumban, az a nyitásig titok.

Tavalyi cikkünkből az is kiderül, hogy a hazai szervező cég a Dorottya Experience Kft., amelynek a legnagyobb tulajdonosa Kreinbacher József építőipari vállalkozó és pezsgőgyáros, az egyik leggazdagabb magyar üzletember.