Az Avatar: A víz útja miatt elszégyelljük, hogy emberek vagyunk

James Cameron, a világ ura tizenhárom év hallgatás után visszatért, hogy újra lenyűgözze az emberiséget az Avatar folytatásával. Lenyűgözze, egyúttal mélységes szégyenérzetet okozzon, emlékeztetve rá, milyen természeti kincseket pusztítunk el nap mint nap. Az Avatar: A víz útja az ökológiai szorongás filmje, eközben pedig a családi összetartás erejéről mesél maximálisan Hollywood-barát történetet. Kritika.

Én vagyok a világ ura!

– kiáltotta James Cameron a Titanic tizedik Oscar-díjának átvétele után, röviddel azelőtt, hogy még egyszer színpadra hívták volna a legjobb filmnek járó szobor átvételéhez. A rendező emlékezetes mondata nem a leplezetlen önimádat miatt volt bosszantó, hanem azért, mert Cameronnak igaza volt. Elkészítette a világ akkori legdrágább filmjét, és minden bevételi rekordot megdöntött vele. Bő tíz évvel később aztán megcsinálta újra: Titanicot követő filmjével, az Avatarral saját magát előzte le a bevételi örökranglistán, és bár valamelyik szuperhősfilm egy időre letaszította a trónról, az idei újrabemutatóval az Avatar újra és még mindig a nemzetközi bevételi toplista élén tanyázik.

Csakhogy ez sportteljesítmény, nem művészet. Az Avatar, ez a varázslatos, elbűvölő kaland valójában Cameron gyengébb filmjei közé tartozik. Nincs vele semmi baj, de messze van a Terminator és a Titanic remekműveitől, miközben hiányzik belőle A bolygó neve: Halál hideglelős feszültsége vagy a Terminator 2 érzelmi intenzitása is. Ám ez nem sokat számít. Cameron a mai Hollywood egyik legmegbízhatóbb történetmesélője: félálomban is megrendezne egy tanárian felépített, fantáziadús, minőségi produkciót.

Húsz éve mégsem tudunk szabadulni az érzéstől, hogy a hollywoodi filmnyelv két alappillére közül Cameront elsősorban már nem a Történet, hanem a Technológia érdekli.

Húsz éve forgatta le ugyanis első dokumentumfilmjeit, köztük a Titanic roncsait feltáró A mélység szellemeit, azt a munkáját, amely az 1989-es, fikciós A mélység titkához – Cameron addigi legszemélyesebb rendezéséhez – hasonlóan az óceán mélyére vezet. A bizonyítottan mélytenger-mániás szerző most visszatér második otthonába, az Avatar: A víz útja ugyanis megint odalent játszódik, és újra azt érezhetjük, hogy a vízi trükkfelvételek újszerű technikája fontosabb volt Cameronnak, mint az, mi történik az Avatar hőseivel a víz alatt. A rendező persze mást mond. „Úgy akartam megmutatni a vízi világot, ahogy előttem soha senki, ezért fel kellett találnom a technológiát hozzá” – nyilatkozta. De nem a találmányára kapott négyszázmillió dollárt a Disney stúdiótól, hanem egy közönségvonzó filmre, ezért alkotótársaival együtt írt egyet a víz alá.

Az Avatar második részét eredetileg nyolc évvel ezelőtt mutatták volna be, de Cameron ráért – a világ ura nem siet sehová –, ezért végül további hosszú éveken át csiszolgatták a víz alatti, digitális mozgásrögzítés technológiáját meg a forgatókönyvet (a készítés folyamatáról részletesen ebben a cikkben írtunk). Aki ezek után vadiúj fejleményeket vár, csalódni fog, A víz útjában ugyanis nagyjából az történik, mint az Avatarban. Visszatér az összes fontos szereplő, az is, aki az előzményben meghalt. A különbség, hogy most mindannyiuknak van legalább egy gyereke, Jake-nek és Neytirinek, az első rész szerelmespárjának pedig négy. A Pandora holdján is körülbelül annyi időt telt el, mint nálunk, a Földön, ezért az Avatar utolsó jelenetében végérvényesen na’vi harcossá átlényegült Jake és Neytiri már népes családjukkal vannak elfoglalva, amikor az emberek újra leszállnak a Pandorán, hogy másodszorra is nekifussanak a gyarmatosításnak meg a népirtásnak.

Jön velük Quaritch is, a gonosz ezredes, akivel sikerült leszámolni az Avatar végén, de avatárként, egy na’vi testében ő is új esélyt kap a szemétkedésre. Mivel elsődlegesen Jake-en akar bosszút állni, hőseink önkéntes száműzetésbe vonulnak erdei törzsükből, és a vízi na’viktól kérnek menedéket. A vízi állatokkal meghitt kapcsolatot ápoló Metkayinák körében játszódik a történet nagyobbik fele, legalább két, két és fél óra ebből a három órás és tizenkét perces (vagyis a Titanicnál még így is két fontos perccel rövidebb), környezetvédelmi science fictionből.

A víz útja azért ennyire hosszú, mert Cameron és írótársai nagyvonalú jelenetekben mutatják be a vízi na’vik és a tengeri élővilág kapcsolatát, ennek részeként a Jake egyik fia és egy hatalmas űrbálna barátságáról szóló, a központi történetet mérsékelten előremozdító cselekményszállal.

A kulcsszó tehát nem a mesélés, hanem a megfigyelés. Cameron azt várja tőlünk, hogy amit a – minden bizonnyal valóban forradalmi – digitális technológia elénk tár, attól ne kalandokat reméljünk, hanem önmagában a látványt érezzük kalandnak.

Ez az ambíció már az Avatarban is világos volt, és ahogy ott, úgy a folytatásban is összekapcsolódik a képernyők elé szegezett, passzív és elidenedett néző szórakoztatása a közönség kritikájával: lásd, mit kapsz meg a moziban, és mit veszítettél el a saját életedben.

A természet kizsákmányolása és pusztítása azonban az első rész bemutatója óta eltelt tizenhárom évben sem mérséklődött. Így aztán a Metkayinák, a „korall népének” ökofilozófiája és környezetvédő etikája, na’vik és halak „lélektestvériségének” meséje most még élesebben szembesít vele, milyen kincseket veszítünk el nap mint nap a saját bolygónkon. Különösen úgy, hogy eközben Quaritch és a többi ember fenik a szigonyt, hogy levadásszák és pénzzé tegyék a tengeri élővilágot.

Az Avatar: A víz útja tehát az ökológiai szorongás filmje, még nyilvánvalóbb módon, mint az előzmény.

Faji lelkiismeret-furdalásunk és öngyűlöletünk felébresztése mellett Cameron a családi összetartásról mesél maximálisan Hollywood-konform történetet, egyformán merítve a Terminator 2 szokatlan apa-fiú kapcsolatából és a True Lies – Két tűz között házassági próbatételeiből.

Elnézegetjük ezt az untig ismert sztorit, de mi is tudjuk, Cameron is tudja, hogy nem ez a lényeg.

A lényeg az, hogy többé kell válni az olyan embereknél, mint amilyenek most vagyunk. Cameron filmjeiben a továbblépést mindig a technológiai haladás vezeti, és az Avatar-sorozatban is az új speciális effektusok teszik az új embert. Hogy mi magunk is új emberré változunk-e, az nem James Cameronon múlik.

Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of Water), 2022, 192 perc. 24.hu: 7/10.