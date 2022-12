Meghalt Jan Nowicki, aki Mészáros Márta több filmjében is főszerepet játszott

December 6-án, otthonában meghalt Jan Nowicki, Mészáros Márta több filmjének főszereplője, és egykori férje, írja a lengyel sajtóra hivatkozva az mti. A lengyel színész nyolcvanhárom éves volt.

Jan Nowicki 1939. november 5-én született. Łódźban tanulta a szakmát, ám egyszer csak törölték a hallgatók listájáról, ezután egy évig egy bányában dolgozott. Azért innen is visszatalált a színházhoz, 1964-ben végzett a krakkói színművészeti főiskolán, Krakkóban is kezdte el karrierjét a színpadon, majd nem sokkal később a filmszerepek is megtalálták. Legtöbben a Szanatórium a homokórához című 1973-as filmben ismerték meg, de a ’83-as A hamiskártyások fejedelme című filmje is népszerű – van miből válogatni, filmográfiája több mint százhúsz film- és sorozatszerepet tartalmaz.

Jan Nowicki Mészáros Márta második férje volt, és a rendező több filmjében is szerepelt, így például láthatták a magyar nézők a Kilenc hónap, az Ők ketten, az Örökség, a Napló gyermekeimnek, a Napló anyámnak, apámnak és A temetetlen halott című filmekben is, ez utóbbiban Nagy Imrét alakította. Nowicki 20020-ban bejelentette, hogy felhagy a színészettel, és csak az írásra koncentrál majd. Utolsó filmszerepe Krzysztof Zanussi 2022-es drámájában, a Liczba doskonala (Tökéletes szám) című filmje volt, ahol egy koldust játszott.