Harry herceg Pókembernek öltözve vigasztalja meg a brit gyerekeket

Karácsonyi videót készített Harry herceg a Scotty’s Little Soldiers nevű jótékonysági szervezet részére, amely hadiárváknak nyújt támogatást. A szervezet idén is szervezett karácsonyi ünnepséget a brit hadsereg kötelékében életüket vesztett katonák gyerekeinek, az eseményre pedig videón Harry is bejelentkezett. Pontosabban eleinte nem is ő, hanem Pókember.

Videóüzenetében Harry herceg úgy fogalmazott: normális, hogy karácsony idején nagyon hiányoznak a szeretteink, de ne érezzünk bűntudatot, ha nélkülük is szeretnénk jól érezni magunkat.

A szüleink mindig azt akarják, hogy jól érezzük magunkat. Emiatt nem érdemes bűntudatot éreznünk!

– mondta Pókember, mielőtt leleplezte volna, ki van a maszk alatt.