Baleset érte a 95 éves Baranyi Lászlót

Balesetet szenvedett Baranyi László, a kilencvenes évek kultikus komédiasorozatának egykori népszerű szereplője – írja a Blikk. A Família Kft. révén is széles körben ismert színművész épp egy forgatásra igyekezett, amikor megbotlott és elesett, de idejében mentőt hívtak hozzá.

A cikkből kiderül, hogy a baleset még október elején történt. A művész a lapnak azt mondta, hogy Az unoka című filmben nyújtott alakítása után kereste meg egy külföldi rendező, és felkérte egy újabb mozira: épp a forgatásra sietett, amikor megbotlott. A balesetnek nem lett súlyos következménye, az idős színésznek azonban betört a feje, a bal vállán és karján zúzódásokat szenvedett, de már jobban van, egyedül a vállát fájlalja még.

A cikkből kiderül az is, hogy egy héttel Baranyi László balesete után a felesége is megsérült, ő a szegycsontját törte el. A művész azt mondta, bár a rendező a balesete után is fenntartotta számára a szerepet, végül úgy döntött, hogy eláll tőle.

Vérzik a szívem érte. Jött néhány felkérés az utóbbi időben, de bevallom, a baleset után félek bármit is elvállalni, pedig a szívem vágyna rá. Kilencvenhárom éves koromig meg se kottyant az idős kor, de amióta 2021-ben elkaptam a covidot, és életemben először kórházba kerültem tizenhat napra, elhagyott az erőm. Akkor újra kellett tanulnom járni, azóta is bizonytalannak érzem a lábaimat és az egyensúlyom

– vallott időskori nehézségeiről a népszerű színművész.

A Gobbi Hilda-díjas színművész az utóbbi években is rendkívül aktív volt. A 2022-ben bemutatott Az unoka című magyar thrillerben játszott kisebb szerepet, de a sminkes szerepében felbukkant a Herendi Gábor 2021-ben bemutatott közönségfilmjében, a Toxikomában is, amely Szabó Győző nagy sikerű önéletrajzi könyve alapján készült.