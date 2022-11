„Beleszerettem egy halottba” – itt az Átjáróház előzetese

Krisztián (Bárnai Péter) épp első munkanapjára tart a hullaházba, ahol éjjeliőrként dolgozik majd, amikor biciklijével összeütközik egy lánnyal (Rujder Vivien), akivel szóba elegyednek, egyértelműen vonzódva egymáshoz. A bimbózó szerelem szárba szökkenését megakadályozza, hogy a lány még a találkozás napján balesetet szenved és meghal, így a fiú csak a munkahelyén látja viszont őt, ahol egyébként a „lakók” egészen intenzív társaséletet élnek ahhoz képes, hogy halottak. Krisztián eltökéli, hogy visszahozza az életbe a lányt, ehhez pedig némi varázslatra és sokféle bizarr segítségre is szüksége lesz. A morbid háttér ellenére a film nem komor, inkább vicces, és Madarász Isti rendező szándéka szerint a romantikára sem lesz benne panasz. A két főszereplő mellett fontos szerepet kapott a filmben Kulka János, Kútvölgyi Erzsébet, Galla Miklós, Mészáros Máté, Dobó Kata, Árpa Attila, Székely B. Miklós, valamint a Pamkutya is. Az Átjáróház a Nemzeti Filmintézet támogatásával a FocusFox gyártásában, Muhi András és Ferenczy Gábor producerségével készült, és ez volt az első film, amelynek a covid első hulláma után újraindult a forgatása, melyen ott is voltunk.

A forgatókönyvet Veres Attila írta, az operatőr Garai Gábor volt, a látványért Horgas Péter, a jelmezekért Bárdosi Ibolya, a zenéért Pacsay Attila felelt. Casting directorként Muhi Zsófia működött közre, a végefőcímben hallható dalt Miller Dávid énekli. A film december 8-tól látható a hazai mozikban.