Zoë Kravitz szerint nem lesz harmadik évad a Hatalmas kis hazugságokból

Múlt hónapban Laura Dern arról beszélt, hogy ő és az egész stáb imádná folytatni a Hatalmas kis hazugságokat, és hogy reménykedik, hogy így is lesz, ám most kollégája, Zoë Kravitz azt nyilatkozta, hogy a rendező-producer Jean-Marc Vallée halála után a sorozatnak nincs jövője.

A Variety beszámolója szerint a GQ-nak adott interjújában Kravitz azt mondta:

Nagyon sokat beszéltünk a harmadik évadról. Sajnos Jean-Marc Vallée, a mi fergeteges rendezőnk tavaly elhunyt. Megszakad a szívünk. És nem tudom elképzelni, hogy nélküle folytassuk. Ő volt a sorozat látnoka. Sajnos ennek annyi.

Vallée, aki a sorozat mellett olyan címeket jegyez, mint a Mielőtt meghaltam (Dallas Buyers Club) vagy a Vadon (Wild), amelyben a Hatalmas kis hazugságok két főszereplője, Reese Witherspoon és Laura Dern is szerepelt, 2021 decemberében halt meg, miután szívrohamot kapott. A rendező mindössze ötvennyolc éves volt. Ő rendezte a Hatalmas kis hazugságok első hét epizódját, de azután is tevékenyen részt vett a sorozat kreatív folyamataiban, miután Andrea Arnold a második évadra átvette tőle a rendezői feladatokat. Vallée-t a sorozat első évadáért Emmyre is jelölték, két Hatalmas kis hazugságok-évad között pedig megrendezte az HBO-nak a szintén emlékezetes Éles tárgyak című sorozatot is. A Hatalmas kis hazugságok jelenleg létező két évadát az HBO Maxon lehet megnézni.