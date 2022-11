Itt a jórészt Londonban játszódó harmadik Magic Mike-film előzetese

A történetet lezáró képsorok 2023 elején érkeznek majd a mozikba.

Channing Tatum részben önéletrajzi ihletésű filmtrilógiája, az egy férfi sztriptíztáncos körül forgó Magic Mike harmadik epizódjáról, a Magic Mike’s Last Dance-ről az elmúlt hetekben sorra tűntek fel a kiragadott képkockák, illetve apró részletek, a rendezői székbe Steven Soderbergh-et ültető produkciónak most azonban az első előzetese is megérkezett, sőt, a történet főbb vonalaira is fény derült.

Ezek szerint Magic Mike (Tatum) hosszú szünet után, kényszerűségből lép újra színpadra, hiszen bedőlt a vállalkozása, a floridai bárok pultjaiban ácsorgás pedig rosszul fizet, így minél előbb pénzre van szüksége a túléléshez. Londonban utazik tehát egy gazdag nővel (Salma Hayek), aki egy visszautasíthatatlan ajánlattal csábítja a brit fővárosba.

A filmet a tengerentúli mozik röviddel a Valentin-nap előtt, 2023. február 10-én mutatják majd be, a magyar premier napja egyelőre nem ismert.