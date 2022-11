Meghalt John Aniston színész, Jennifer Aniston apja

89 éves korában meghalt John Aniston, az Ármány és szerelem című szappanoperából ismert veterán színész – osztotta meg hétfőn lánya, Jennifer Aniston színésznő.

Az egyik legszebb ember voltál, akit valaha ismertem. Annyira hálás vagyok, hogy békében – és fájdalom nélkül – felszálltál az égbe. Méghozzá 11/11-én! Mindig tökéletes volt az időzítésed. Ez a szám mostantól örökre még nagyobb jelentőséggel bír majd számomra

– írta Jennifer Aniston az Instagramon megosztott nyilatkozatában.

A görög származású színész Krétán született 1933-ban, de kétéves korától Amerikában élt, és 1970-től kezdve közel háromezer epizódban szerepelt az Ármány és szerelemben, melyet Életünk napjai címen is játszottak itthon, a sorozat angol címe The Days of Our Lives. Victor Kiriakis szerepért John Anistont 2017-ben Daytime Emmy-díjra jelölték egy drámai sorozat kiemelkedő mellékszereplőjeként, 2022-ben pedig Daytime Emmy-életműdíjat kapott.