Kínos filmben mutatta be a Windows 95-öt a Jóbarátok Rachelje és Chandlere

Jennifer Aniston és Matthew Perry mára elfeledett oktatóvideója kazettán terjedt az amerikai piacon.

Az amerikai tévéképernyőkön 1994 őszén feltűnt, tíz éven át futó Jóbarátok pillanatok alatt vált ikonikussá, hat főszereplője pedig úgy érezhette, hogy a hirtelen jött világhírnek köszönhetően kinyílt előttük Hollywood kapuja. A valóság ettől persze messze állt – derült a színészek további karrierjét bemutató cikkünkből, hiszen igazán csak Jennifer Anistonnak sikerült átlépni a szerepe jelentette árnyékot.

Ehhez előbb persze néhány kevésbé izgalmas megkeresést is el kellett fogadnia, a mára sokszor elfeledett mozifilmek egész sora után végül A minden6óval (2003) kitörő, a kétezres évek legismertebb romkom-színésznőjévé vált Aniston legfurcsább alakítását azonban nem a mozivásznon, hanem videokazettán láthatták a rajongók:

ő volt ugyanis a Windows 95-öt bemutató oktatóanyag egyik főszereplője.

A félórás filmmel induló kazettát a narrátor így vezette be:

Az első részben nem kevés nevetésben lesz részük, hiszen bemutatjuk a világ első kiberszitkomját, aminek a főszereplői a televíziózás két legmenőbb komikusa, Jennifer Aniston és Matthew Perry.

Az ígéretet nem sikerült igazán betartani, hiszen a Bill Gates irodájában, valamint annak előterében játszódó sztori szerint a két színész a promóvideó castingjára érkezik, Gates távollétében azonban annak asszisztense – akinél Perry azonnal bevágódik, hiszen az asztalához érve máris a Windows 95 Gonosz Nyugati Boszorkányának nevezi – mutatja be az újdonságot.

A néhol lassú, máshol pedig meglepően gyors ismerkedést olyan csodás jelenetek szakítják meg, mint a közeli kínai étterem rendelési űrlapjának Wordben való kitöltése, majd átfaxolása, az igazán kínos részeket azonban a betérő emberek szállítják, akik természetesen mind jól ismerik a hivatalosan még be sem mutatott operációs rendszert.

A sort az előbb az ablakot kívülről tisztító alpinista, Boris nyitja, aki természetesen a kötelező szóviccet („I know Windows”) sem hagyja ki, a helyzetet pedig az őt követő alkalmazott (a később a Tágra zárt szemek bandavezéreként, illetve a Joker műsorvezetőjeként is feltűnt Broadway- és sorozatszínész, Peter Hans Benson), a fejpántot viselő harcművész, illetve a környék rettegett videojátékosa, a színes ruhákban érkezve napi játékadagját követelő kisfiú, Anistont egy flipperversenyre kihívó Joystick Johnny (a Being Human későbbi színésze, Sam Huntington), illetve az Erik Jensent (Walking Dead, Mr. Robot) is soraiban tudó zenekar is rontja, ami a klipjét is sikeresen lejátssza,

annak ellenére, hogy a CD-t fejjel lefelé helyezték a meghajtóba.

A két héttel a rendszer debütálása után, 1995. augusztus 1-jén az áruházak polcaira került kazettán a rendszer legfontosabb elemeit bemutató film után a narrátor lassan és tagoltan is végigveszi a Windows 95 újdonságait, majd a mindezekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre is választ próbál adni.

A siker pedig nem maradt el, hiszen a könnyű használhatóságot hozó Windows 95-ből alig néhány nap alatt egymilliót adtak el. Utódjának, a Windows 98-nak nem indult ilyen könnyen a pályája, hiszen az az informatikatörténet egyik legkínosabb jelenetében, élő adásban fagyott le: