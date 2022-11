Matthew Perry személyesen kérte, hogy övé lehessen a Jóbarátok utolsó mondata

A színész vágya teljesült, így végül ő mondhatta az ikonikus végszót.

Matthew Perry személyesen kérte a sorozat egyik alkotóját, Marta Kauffmant, hogy az övé lehessen az utolsó mondat – írja a Deadline. Perry frissen megjelent, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Jóbarátok, ​szerelmek és az a Rettenet) című önéletrajzi könyvéből az utóbbi időben rengeteg érdekes részlet derült ki magánéletével kapcsolatban, most a hírnevet hozó sorozatról is előkerült egy fun fact: a Chandler karakterét alakító színész elmesélte, hogy az utolsó epizód előtt külön félrehívta Kauffmant, és azt mondta neki: „Rajtam kívül senki mást nem érdekel majd. Megkaphatnám az utolsó mondatot, kérlek?”

Az 1994 és 2004 között futó szitkomban így végül Chandler mondja el az utolsó poént, a sorozat 10. évadát lezáró ikonikus végszót. A zárójelentben Monica (Courteney Cox) kitakarítja az addig a sorozat egyik fő helyszíneként szolgáló lakást, a főszereplők pedig sorban egy asztalra helyezik kulcsaikat. Mielőtt mindenki tovább indulna a nagy betűs életbe, Rachel (Jennifer Anniston) könnyes szemmel javasolja, hogy igyanak még meg egy kávét. Erre Chandler viccesen így válaszol:

Rendben. Hol?

Ahogy a sorozat rajongói biztosan tudják, a kérdés költői, hiszen a főszereplők szinte minden szabad percüket a lakás alatti kávézóban, a Central Perkben töltik.

Imádom Schwimmer arcát ennél a mondatnál – a szeretet és a nevetés tökéletes keveréke, pont mint amit a Jóbarátok adott a világnak

– tette hozzá Perry.